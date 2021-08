Tras años de visitar la cárcel, Yadhira Carrillo regresaría a la televisión

Yadhira Carrillo afirmó que le gustaría regresar a la televisión (Fotografía captura Ventaneando)

Yadhira Carrillo ha estado alejada de las pantallas de televisión desde que, hace nueve años, contrajo matrimonio con el abogado Juan Collado, a quien ha visitado durante los últimos dos años en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde se encuentra recluido por una investigación en su contra.

Durante su última visita al penal, la actriz concedió una entrevista para De Primera Mano, donde habló acerca de la situación actual de su esposo, así como de sus deseos de regresar a la actuación después de estar un largo tiempo dedicada a su familia.

“Me encantaría hacer una serie, podría ser por supuesto sobre mi vida, pero me encantaría hacer una serie romántica, increíble, algo que haga a la gente soñar en su casa, que te haga sentir muy bien, ese tipo de cosas, me encantaría hacerlo, por supuesto”, afirmó la actriz frente a las cámaras de televisión.

Yadhira Carrillo contrajo matrimonio con Juan Collado en 2012 (Foto: Instagram/@yadhiracarrillo)

De la misma forma, afirmó que una serie acerca de la historia de amor con su esposo podría ser una muy buena opción y le gustaría participar en ella: “¡Ay, podría ser, muy bonito!, porque sí es una gran historia, que ya todo mundo la conoce desde siempre, porque desde el principio la di a conocer, desde que lo conocí, cómo nos conocimos y cómo fue creciendo todo esto, sí sería precioso”, dijo Yadhira.

Yadhira Carrillo se ha dedicado a apoyar a su esposo desde su detención en 2019, el abogado es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La actriz reveló los motivos por los que sigue visitando y apoyando a su esposo después de dos años de tragos amargos: “Yo lo hago porque sé muy bien quién es Juan, ese es el tema. Si yo supiera que Juan no es lo que yo sé que es, pues obviamente no estaría aquí ni me hubiera casado con él. Entonces saber que solamente está en investigación me tranquiliza, Juan no es de ninguna manera nada de lo que muchas personas pensaron cuando se le detuvo”, afirmó Yadhira Carillo.

Yadhira Carrillo ha estado visitando a su esposo en el Reclusorio Norte durante dos años (Foto: Captura de pantalla/Ventaneando)

En el marco de la encarcelación de su esposo, Yadhira fue interrogada sobre la situación actual de Laura Bozzo, quien podría ir a prisión por evasión fiscal, al respecto la actriz afirmó lo siguiente: “No tengo ninguna opinión, como sabrán, estamos en un proceso en el que es también importante mantener calma y mantener siempre tus comentarios al margen”.

Hace unas semanas se dio a conocer la petición que la actriz le hizo a las autoridades, donde pidió que se le aplicara la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a su esposo, pues afirmó que podría estar en riesgo de contagiarse: “Sí es peligroso porque tienen que bajar a notificaciones y este tipo de cosas, si de algún modo estás en el ambiente, para todos es riesgoso siempre, hay que procurar vacunarse todos”.

En la última entrevista que le realizaron a la actriz, contó que ya se le aplicó la segunda dosis de la vacuna al abogado: “Sí, ya, ya quedó, después de mucho tiempo la segunda vacuna, pero ya quedó, se le puso una y luego pasó muchísimo tiempo, y le pusieron la segunda. No sé si le van a hacer efecto como debería, porque la segunda fue después de meses, entonces no lo sé, pero no es queja”, afirmó la actriz.

SEGUIR LEYENDO: