Yadhira Carrilllo respondió a Michelle Renaud tras su revelación de una fuerte cachetada en el set

Fotos: @michellerenaud / Instagram - Instagram Archivo

Luego de que la actriz Michelle Renaud ventilara que recibió una fuerte cachetada por parte de la actriz Yadhira Carrillo durante un casting, Carrillo se refirió a los hechos y recordó que golpeó a Michelle por orden del director de la escena, a quien le gustaban las “cachetadas bien dadas”.

Durante una entrevista con el programa de revista Sale el Sol, la actriz confesó que ella también ha recibido fuertes golpes al momento de interpretar una escena: “Nuestro director Benjamín Kahn, a quien mando un beso, siempre nos dijo: ‘Quiero una bien dada y no quiero muchas y que se lastime más’. Y sí, nos dábamos unas cachetadas... todas”.

“A mí me han dado unas cachetadas iguales, precisamente porque siempre trabajo con Benjamín Kahn y siempre nos la pedía así. Y no sólo fue a Michelle, fue con cualquiera que tuviéramos que hacer una escena. Tanto para mí, que me las tuvieran que dar o que yo las tuviera que dar. Y que fuera, sobre todo con nuestro director maravilloso que quería las cosas muy reales”, continuó.

La actriz de exitosas telenovelas, además recordó cuando trabajó junto a Bárbara Mori en la versión de 2004 de la telenovela Rubí, y tenían que darse cachetadas: “Benjamín, con Bárbara Mori, nos pedía ‘una por favor, pero una bien puesta’. Te dolía, te juro que sentías hasta el tímpano”, concluyó.

Infobae

Fue durante una entrevista en el canal de YouTube de la cantante Karla Díaz, que Michelle narró que Yadhira Carrillo la cacheteó durante una escena en donde ambas actuaban.

“Ella (Yadhira) me tenía que dar una cachetada, yo era su hija, y en el ensayo la marcamos. Y en la toma, la verdad es que una gran, gran actriz, que te mete; hay actrices que te envuelven así y que te hacen creer que lo que está pasando es real, pero a ella se le pasó la mano. Porque de repente, me estaba gritoneando no sé qué, me mete un cachetadón, me sordeo (sic), se me duerme la cara y no entiendo qué pasó”, recordó Michelle.

El golpe fue tan fuerte, que la actriz de 32 años se quedó conmocionada aun cuando ya habían pasado varios minutos después del impacto: “Me quedé como shockeada en la vida real, creo que fue perfecta para la escena, pero yo salí y seguí sin entender qué había pasado porque yo nunca había tenido violencia en mi casa, nunca nada y duelen cañón. Me lo acomodó así, que yo iba en el coche acomodándome la cara”.

A pesar de ello, la protagonista de Quererlo todo expresó su admiración por la originaria de Aguascalientes, a quien considera “una gran actriz”.

(Foto: Instagram Michelle Renaud)

“Me la dio bien dada y bueno, yo dije ‘el karma’, porque yo sí he tenido varios compañeros que me dicen ‘dámela’ (la cachetada), y yo ‘¿seguro?, y en el enojo ¡púmbale!, vi lo que se siente”, agregó, recordando que ella ya había propinado algunos golpes a otros actores.

Según narró la actriz, la agresión se debió al calor de la puesta en escena y en ningún momento Yadhira pensó en golpearla “en mala onda”, así que no quedó resentida con la actriz. No obstante, Michelle expresó que fue demasiada intensidad en el golpe, considerando que nadie iba a ver la toma, pues se trataba de una audición en la cual no fue seleccionada.

“Yo sí dije ‘se la voló’, porque o sea, espérate hermana, es casting, ¡nadie lo va a ver!”, recordó Michelle, “o sea si fuera mínimo en una novela. En la mía nadie lo vio, ni siquiera quedé en el personaje y me metieron un putazo”, expresó Renaud, quien aseguró que durante el casting también estuvo presente la actriz Cecilia Suárez y que haber participado fue una de las mejores experiencias en su trayectoria. “Valió la pena”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: