Felicia Garza reveló las consecuencias que le ha traído a su salud el medicamento que utilizó para su cambio de género

Felicia Garza se encuentra delicada de salud debido a su proceso de cambio de género (Foto: Instagram @feliciagarzamx)

Han pasado poco más de seis años desde que Felicia Garza decidió realizar un cambio de género a los 74 años, después de una larga trayectoria en la música mexicana bajo el nombre de Felipe Gil. Recientemente Garza aseguró que se encuentra en un estado de salud delicado.

“Tuve un ataque trombótico, tromboflebitis. En la parte inferior de mi pierna izquierda tengo unos coágulos. Tuve que ir al doctor, me sacaron los análisis, tengo que estar en un cuidado muy supervisado, muy estricto porque lógicamente pueden ir a cualquier parte del cuerpo y podrían ser lesiones “, reveló la compositora en entrevista durante el programa Sale el Sol.

De acuerdo con Felicia Garza, esta condición es debido a su proceso de hormonización: “desde el momento en que yo me empecé a hormonizar, o sea los estrógenos, ese es el el peligro de la gente que hace estos cambios. Dejé de hormonizarme hace tiempo porque precisamente tienes la tendencia de padecer tromboflebitis”.

Garza agregó que ha sufrido un dolor agudo en la parte inferior del muslo, por lo cual no ha podido caminar correctamente: “se hinchó, hubo derrame y lo primero era tratar de ir disolviendo todo esto para que los coágulos no se vayan a otra región del cuerpo”.

La compositora mexicana explicó que se encuentra lista para partir (Foto: Instagram @feliciagarzamx)

La artista también explicó que debido a su actual enfermedad, no piensa vacunarse contra el COVID-19 y aseguró tener todo listo para partir: “escribí mi epitafio, cuando muera, a donde vaya a ir y a regresar, que sea por el bien de todos”, concluyó.

El pasado diciembre, Felicia Garza habló sobre cómo sufrió rechazo por parte de su familia ante su identidad trans. Esto debido a que no todas sus hijas le han mostrado su apoyo después de su cambio de género.

“No existen ni siquiera términos, o sea el término es el silencio, y aparte tienen todo el derecho de hacerlo, ellas tienen su vida, su pareja, todo, y es otro universo y muchas veces ese otro universo ya no concuerda con el que uno está creando. Y ellos no tienen ninguna obligación de cambiar ni de aceptarme”, revelo la cantautora mexicana en entrevista durante el programa De primera mano.

Garza que, desde que decidió compartir que es trans, tiene claro que nadie tiene la obligación de aceptarla; además detalló que una de sus hijas sí se ha mostrado cariñosa y cercana con ella.

Felicia Garza decidió realizar un cambio de género a los 74 años (Foto: Instagram @feliciagarzamx)

“Las únicas personas de mi familia que todavía veo que es con mi hija Dulce María, ha estado aquí en mi casa y mis nietas, o sea sus hijas, que son tres y dos bisnietitas preciosas, me han aceptado. Lo tomo como un privilegio, me están abriendo su puerta, su amistad, y eso lo tomo como un privilegio, eso es algo que te lo tienes que ganar también, pero yo he encontrado nuevos nichos de cariño, de respeto, de admiración, de amor, con muchas otras personas. Qué hermoso, la vida te compensa de muchas maneras y encuentras nuevos senderos”, expresó entusiasmada.

A pesar de la relación que ha tenido con algunos miembros de su familia, la artista aseguró que se siente plena y feliz cuando tomó la decisión de “comenzar de nueva”; también explicó que sigue disfrutando las canciones que compuso bajo el nombre de Felipe Gil, debido a que, en su interior, sabía bien quién era aunque ante el mundo pretendiera otra cosa.

