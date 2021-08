Por qué se dice que Kylie Jenner podría estar embarazada otra vez

Kylie estaría ocultando su segundo embarazo (Foto: Instagram/@kyliejenner)

La primera hija de la empresaria Kylie Jenner y el rapero Travis Scott nació en 2018, tres años después, los rumores sobre el segundo embarazo de la también modelo salieron a la luz, pues diversas versiones aseguran que la pequeña Stormi Webster tendrá pronto un hermano o hermana.

Una de las razones por las que se cree a Kylie Jenner embarazada es que pudo ocultar durante mucho tiempo que estaba esperando a Stormi y ahora estaría haciendo lo mismo. Además, de acuerdo con la revista Page Six, habría sido la misma madre de la joven quien alimentó la suposición.

Según dicha revista, el pasado jueves Caitlyn Jenner soltó la noticia por accidente durante un evento en una boutique, pues estaba diciendo en tono de broma que quería tener 30 nietos, no obstante, mencionó que apenas tenía 18 y estaba esperando al 19, quién ya “estaba en el horno”.

la pequeña Stormi tendría próximamente un nuevo hermano o hermana (Foto: Instagram/@kyliejenner)

En ese momento no especificó de quién era el embarazo, pues se sabe que su tercer hijo, Burt Jenner, está esperando un bebé con su novia, Valerie Pitalo. No obstante este no es el único indicio que fortalece los rumores sobre la segunda maternidad de Kylie.

Según Page Six, Kylie ha aparecido en público usando ropa holgada, prendas alejadas de sus lujosos vestidos ajustados y atuendos que resaltan su figura, esto probablemente para ocultar su abdomen creciendo por el embarazo.

Por otra parte, el medio estadounidense TMZ informó que fans de la modelo notaron un pequeño detalle en un platillo de la modelo, pues habría ordenado sushi sin pescado crudo; se sabe que este alimento no está recomendado para mujeres embarazadas ante el riesgo de parásitos y otros microorganismos en estos productos del mar, de modo que estaría evitando cualquier riesgo para su posible segundo hijo o hija.

La ropa holgada de la modelo levantó sospechas (Foto: Instagram/@kyliejenner)

Otro aspecto es que la socialité celebró su cumpleaños número 24 el pasado 10 de agosto, la familia Kardashian acostumbra a compartir con sus millones de seguidores los momentos importantes de sus vidas, no obstante, los fans de Kylie advirtieron que las fotografías de su Instagram probablemente no correspondían a ese día ya que sus hermanas no habían publicado nada similar.

Respecto a las declaraciones de Kylie, la joven mencionó con anterioridad que planeaba tener hasta cuatro hijos junto a Travis, pero que esa decisión no tenía alguna fecha límite para llevarse a cabo. También llegó a mencionar que sentía mucha presión por darle un hermano o hermana a su pequeña Stormi, pero que no contaba un plazo definido para ello.

Hasta el momento la joven modelo no ha realizado algún aviso mediante sus redes sociales sobre este supuesto embarazo, pero actualmente algunas de sus publicaciones en Instagram se encuentran restringidas para realizar comentarios. En las publicaciones en que sí se permite, algunos de sus fans han advertido que Kylie ha subido en repetidas ocasiones las mismas fotografías donde promociona ropa.

De ser ciertos los rumores, la familia del rapero y la modelo se agrandaría pronto (Foto: 2021 Splash News/The Grosby Group)

A principios de 2021 Kylie Jenner publicó en sus historias de Instagram que Samuel Rauda, uno de sus ex maquillistas, estuvo en un accidente automovilístico, por lo que la familia de este, abrió una página para recaudar fondos para pagar sus gastos médicos. Pero usuarios de internet criticaron a la empresaria por no pagar las cuentas de Rauda.

Todo comenzó debido a que en su historia, la empresaria compartió el link para que el público hiciera sus donaciones.

“Que Dios te vea y te proteja @makeupbysamuel. Todos tomen un momento para rezar por Sam, quien se accidentó el fin de semana pasado. Y deslicen arriba para visitar la página de GoFundMe de su familia”, escribió Jenner.

Pero usuarios de internet se indignaron porque la modelo, quien entró en la lista de Forbes por su fortuna de 900 millones de dólares, estaba pidiendo donaciones de dinero. Además de que muchos señalaron que ella debía pagar la cuenta del hospital si se trataba de uno de sus trabajadores.

SEGUIR LEYENDO: