“Kylie es a la que menos le gusta”: la mente detrás de “Keeping Up with the Kardashians” revela a Infobae los secretos del reality

(Foto: KUWTK)

Desde la primera temporada, Keeping Up with the Kardashians se consolidó entre el gusto del público por mostrar al natural a una polémica familia que sigue vigente 14 años después: la de Kim Kardashian.

Con 20 temporadas al aire, el último episodio del reality también protagonizado por Kris, Caitlyn, Kourtney, Khloé, Robert, Kendall y Kylie fue transmitido en Estados Unidos en junio pasado pero será este mes cuando Latinoamérica podrá disfrutar contenido extra y en Infobae México te contamos algunos detalles que la productora ejecutiva, Farnaz Farjam, nos reveló.

La creadora del exitoso Keeping Up with the Kardashians se sinceró sobre su experiencia al frente de tan logevo reality show norteamericano.

“La industria de la televisión es muy independiente, pero con Keeping Up With The Kardashians no fue así, ya que el show seguía siendo elegido una y otra vez por la gente, por lo que todos habían estado trabajando juntos durante tanto tiempo y se había vuelto tan bueno. El equipo también se convirtió en familia... Obviamente, muchas personas volverán a trabajar juntas en otros programas, pero fue emotivo”, comentó sobre su sentida despedida.

(Foto: KUWTK)

La productora ejecutiva nos contó varios secretos que sin duda te darán una mejor visión de cómo es grabar con la famosa familia que nos cautivó por 20 temporadas.

Farjam tiene muchos momentos del rodaje clavados en la mente, desde los más emotivos, los de aprendizaje y hasta los graciosos, como cuando se confirmó el divorcio de Kim con Kanye West.

“La temporada justo después de que Kim se divorció, queríamos que ella se divirtiera de nuevo. Entonces, hizo todas esas cosas en las que usaba pelucas locas y era juguetona y súper alegre”, comentó.

Resaltó que aunque cada uno de los participantes han tomado su rumbo y carrera propia, existe una integrante que no le gusta estar frente a la cámara.

Video: E! Entertainment Television

“Kylie es a la que menos le gusta, aunque está bastante presente durante la temporada final, probablemente porque es la temporada 20 y termina el show. Si te pones a pensar en los últimos viajes familiars, Kylie no estuvo presente, pero vino a este último y definitivamente estuvo más presente en esta temporada”, resaltó.

La famosa familia también le dejó algunas enseñanzas: “Adoro trabajar con ellas. No siempre es fácil, a veces encontrar un día par vernos es difícil ya que viajan mucho, en sí es un desafío. Pero todas son súper profesionales, muy responsables, comunican todo de una buena manera, respetuosas, por lo que me gusta trabajar con ellas. Trabajé en otros shows donde el desafío no fue tan profesional y donde he tenido que levantarlos de la cama, despertarlos, hacer todas esas cosas que jamás las tuve que hacer con esta familia, ya que todas son súper profesionales”.

“Creo que es tan diferente por cómo interactúan entre ellas. Y también lo distintas que son cada una. Realmente es un familia en la que todas tienen su nombre propio, aún así se aman y cuentan con el apoyo de la otra sin importar la circunstancia. Creo que la diferencia está en cómo enfocan sus vidas y como son cuando están juntas. La gente ve el show y quiere ser parte de la familia”, sentenció.

Keeping Up with the Kardashians hizo su debut en E! Network, de NBC Universal, en 2017, se emitió a 90 países en 20 idiomas y generó múltiples programas derivados.

Infobae

A lo largo de los años, el programa relató la vida personal y profesional del clan Kardashian-Jenner, incluido el matrimonio de Kim Kardashian con el rapero Kanye West, la separación de la hermana Khloe Kardashian del jugador de baloncesto Lamar Odom y la transición de género del patriarca Bruce Jenner a Caitlyn Jenner.

También lanzó los imperios de moda y belleza de Kim Kardashian y su media hermana Kylie, la carrera de modelo de Kendall Jenner, programas derivados de Khloe y Kourtney Kardashian y una presencia en las redes sociales, en las que Kim tiene 227 millones de seguidores en Instagram.

SEGUIR LEYENDO: