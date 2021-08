“Ha sido una delicia”: Mayté Perroni se mostró con un hombre tras polémica con Andrés Tovar

Maite Perroni (Foto: Ig @maiteperroni)

Después de la controversia que se suscitó entre Andrés Tovar con Claudia Martín y Maite Perroni, la ex integrante de RBD decidió mostrarse fresca y rejuvenecida junto a un misterioso acompañante.

Desde su cuenta de Instagram, Perroni posó muy sonriente y abrazada con el español Alfonso Bassave y le dedicó unas bonitas palabras.

“Aquí con mi @alfonsobassave ! Gran descubrimiento amigo querido, que placer compartir contigo. De verdad que ha sido una delicia trabajar juntos”, comenzó a decir la actriz

Asimismo, ahondó en que los momentos que pasó a su lado la hicieron muy feliz y agradeció tener la oportunidad de frecuentarlo.

“Más aún conocer a la persona que está detrás de tanto talento, gracias por tu generosidad, complicidad y pláticas q nunca terminábamos… nos faltó tiempo !!! Te abrazo fuerte y ya se te extraña. Espero tenerte en tierras mexicanas pronto. #sintinopuedo regalos de esta profesión … conectar desde el corazón con gente tan hermosa como tú . GRACIAS POR TODO!”, añadió.

(Foto: Instagram)

Ante esto, el actor Bassave no tardó en responderle con un comentario muy sincero y amistoso a la mexicana. Deseó poder reencontrarse con ella y seguir con su amistad.

“Maite querida tú si q has sido una delicia de compañera!! Generosa y dulce. Te guardo cerca del (corazón) ojalá verse pronto y seguir tantas conversaciones”, externó.

Todo esto se dio después de que Perroni se viera envuelta en una enorme polémica, pues hace unos meses se desató la noticia en la que supuestamente Andrés Tovar le había sido infiel a Claudia Martín con la ex RBD.

Según la revista TVNotas, la pareja (Claudia Martín y Tovar) habría firmado el divorcio desde hace aproximadamente 15 días, por lo que quedarían oficialmente divorciados, pero no se había dado a conocer la noticia debido a que ambos acordaron en que se creara un acuerdo de confidencialidad, el cual impediría que declaren sobre el tema.

Anteriormente, la misma revista sacó a la luz la supuesta relación extramarital entre Andrés Tovar y Maite Perroni, rumor que posiblemente fue divulgado por la propia Claudia Martín según un audio en el que se pudo escuchar una llamada entre los ex esposos.

Fotos: Instagram @atovarp / @atovarp

En el programa Hoy, Claudia Martín confesó implícitamente haber sido ella quien filtró la falsa noticia a la revista y le pidió dinero a Andrés Tovar para declarar y desmentir el rumor.

“Yo necesito que desmientas todo el tema de que me encontraste mensajes en el celular porque es mentira”, dijo Andrés Tovar en la llamada grabada, a lo que Claudia le respondió: “No voy a salir a desmentir nada”. “¿Es verdad o es mentira eso?”, contestó el productor, “Es mentira, pero ..”, “¿Qué te cuesta?”, “No tengo porqué hacerlo”, dijo la actriz.

“Tu bronca hoy por hoy es: ‘yo soy tu esposa, tu esposa no tiene trabajo y quién sabe cuándo va a volver a trabajar’. ¿Cómo vas a cerrar bien para que tu esposa, de hoy por hoy, esté tranquila? Que me ayudes económicamente”, afirmó Claudia.

El abogado de Maite Perroni, Guillermo Pous, afirmó que la actriz presentará una demanda en contra de Claudia por difamación y daño a su imagen pública.

“Inicio aclarando que no existe ninguna tercera en discordia porque jamás existió una relación de tres. Maite, como lo aclaró hace algunos días o una semana, no se encontraba en ninguna relación sentimental por lo cual no está impedida, de manera absoluta, moral o éticamente para relacionarse con nadie”, dijo Pous en una entrevista para Ventaneando.

