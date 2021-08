Lyn May se lanzó contra Alex Kaffie por dudar de la existencia de sus hijas

El contundente y corto mensaje que mandó a Kaffie asombró a los conductores de De Primera Mano (Fotos: Instagram @lyn_may_ // Facebook/Alex Kaffie)

Luego de que el periodista de espectáculos Alex Kaffie mencionara durante la transmisión del programa Sale el sol que duda de la existencia de las hijas de Lyn May debido a que supuestamente una de las ex empleadas de la vedette comentara que nunca conoció a sus hijas.

Ante ello Lyn May declaró para De primera mano que tiene tres hijas y detalló los motivos por los que no salen con ella. Sin embargo no dio información sobre de su edad, ni los nombres de todas ellas.

“Tengo tres hijas mujeres, no quiero decir las edades porque se quitan las edades y ya me perdieron. No las presumo porque no les gusta, desde chiquillas cuando salían conmigo a comer las molestaban mucho, les llevaban fotos en donde yo salía en la revistas, y las molestaban en la escuela y ya no quisieron salir”.

De acuerdo con Lyn May tiene 3 hijas empresarias (Foto: TV Azteca)

En el momento en el que le cuestionaron cuál era la opinión de sus hijas sobre su supuesto embarazo gemelar, Lyn May habló un poco sobre sus ocupaciones.

“Mis hijas son empresarias, ellas están en lo suyo con computadoras. Todavía me hablan y están contentísimas porque estoy haciendo un reality show. Mis hijas están muy bien, viven bien y tienen su vida. Todos los días me llaman, hace rato me llamó mi hija Alejandra, quiere que le cante una canción mañana en el reality”.

Durante su participación en dicho programa Gustavo Adolfo Infante le preguntó sobre qué pensaba de las declaraciones que había dado Kaffie, a lo que la vedette contestó que ni siquiera lo conoce.

“Kaffie que chingu* a su madre, ni lo conozco”, mencionó.

Alex Kaffie señaló que conoció a una de las trabajadoras de la vedette (IG: kaffievillano)

La conversación siguió sobre el tema de sus hijas debido a que la vedette seguía firme a no dar mucha información al respecto, motivo por el cual Infante le cuestionó quiénes habían sido los padrinos de ellas. May contestó que Lalo “El Mimo”, Guillermo Calderón y otras personas fuera del medio artístico que son y fueron sus compadres.

Durante las últimas semanas Lyn May ha dado de que hablar por el supuesto embarazo por el que atraviesa a sus 68 años. Sin embargo, Markos D1, su actual pareja declaró para Suelta la sopa que se había enterado por medio de las televisoras.

Markos argumentó que cuando se enteró sobre el supuesto embarazo pensó que “era una broma”: “Pensé que era una broma, pero luego ya lo miré que estaba en las televisoras y me habló mi mamá y (pensé): ¿Cómo que voy a ser papá?”, dijo Marko, quien acto seguido intentó establecer comunicación con la participante de ¡Quiero cantar!

Markos D1 señaló que se enteró del embarazo de Lyn May por medio de las televisoras (Foto: Instagram/@lyn_may_)

“No he tenido la suerte de hablar con ella”, continuó. Posteriormente aclaró que él y Lyn May nunca han sido pareja, aunque eso no implica que la posibilidad de un embarazo sea nula. Según explicó, ambos tuvieron un encuentro del que no tiene recuerdos.

“Nunca hemos tenido una relación, más que de trabajo. Pero obviamente, en una noche de copas que pasó sí nos quedamos juntos, cuando fue lo de Sie7e en México. Entonces, no sé qué pasó ahí. Ahora sí que como dice Thalía: ‘No me acuerdo y si no me acuerdo, no pasó’”, añadió en referencia a la canción de la famosa.

Markos admitió que el embarazo pudo ocurrir durante esa fecha, pues tiene tres meses, el tiempo que May ha dicho que su bebé tiene de gestación. Finalmente, también adelantó que viajaría a México para esclarecer la situación con la bailarina.

