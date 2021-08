El duelo entre Laura G y Lyn May en Venga la Alegría

Lyn May ha dicho que no le importan las calificaciones, sino divertirse (Fotos: Instagram @lyn_may_ / @lauragii)

La mañana de este miércoles en otra edición del reality show ¡Quiero cantar! Lyn May y Laura G se enfrentaron a un duelo para obtener dos puntos sobre su calificación final, por lo que ambas tuvieron que interpretar la canción de José José Lo pasado, pasado.

La presentación se realizó sobre el escenario principal, pero cada participante se encontraba sobre una plataforma circular. Lyn usó un vestido de manga larga de color azul y comenzó su interpretación con música en vivo: una guitarra y un piano acompañaron la voz de la vedette durante el minuto y medio que duró su presentación.

Lyn May ha confesado que está embarazada (Foto: Twitter/@VengaLaAlegría)

Cuando May terminó de cantar, Laura G se retiró inmediatamente la capa negra que cubría su vestido blanco con un hombro descubierto y comenzó su interpretación pero sin instrumentos en vivo pero con una pista de la musicalización del tema de José José.

Después de cantar el tema de El príncipe de la canción, la vedette reveló que no conocía el tema. “Yo nunca había oído esa canción, a mi me gusta El triste, las de Napoleón, pero esa no la había escuchado, la verdad”, también criticó que Laura G tenía el apoyo de la producción y ella no. “Ella tiene su público, sus compañeros que la apoyan; a mí no me aplaudieron, no me apoyó nadie”.

Laura también ha trabajado como conductora para el canal Multimedios (Foto: Twitter/@VengaLaAlegría)

Después de esta pequeña discusión, los jueces evaluaron a las participantes. Rocío Banquells destacó el estilo de cada intérprete; Mario Lafontaine celebró el esfuerzo de las concursantes; Horacio Villalobos criticó duramente el duelo por los errores que tuvieron y finalmente Pato Borghetti valoró la entonación de la vedette y la forma de seguir la canción de Laura, de forma unánime los jueces prefirieron la interpretación de Lyn May. Contrario a los críticos, el público eligió la participación de Laura G como la mejor, por lo que la presentadora obtuvo los dos puntos extra.

Los jueces de '¡Quiero cantar!' le dieron buenas críticas a Lyn May. (Foto: @vengalaalegriatva/ Instagram)

El día de mañana seguirán los enfrentamientos, por lo que Las sobrevivientes se enfrentarán a Gaby Ramírez con la canción Él me mintió de Amanda Miguel, mientras que “Capi” Pérez y Anette Cuburu tendrán un duelo con la canción Como quien pierde una estrella de Alejandro Fernández.

Curvy Zelma y Miguel Ángel, el chef Mariano Sandoval, Anette Cuburu, y “Capi” Pérez también participaron este miércoles y el hidrocálido preparó un número musical inspirado en el infierno para interpretar Amargo adiós, canción original de Inspector. Para esta ocasión, el comediante se caracterizó con un antifaz de diablo, una peluca de pelo largo, un pantalón de vinipiel rojo y una bata con estampado de fuego, lo que causó una serie de burlas y comparaciones en redes sociales.

Así fue la vestimenta de "Capi" Pérez (Foto: @vengalaalegriatva/instagram)

“Carlos Ballarta, ¿eres tú?”, “Casi sacaba el stand up”, “Es Marilyn Manson de Eugenio Derbez”, “Es Carlos Ballarta”, “Margarita”, “¡Genial!, no vayas a llorar si nos reímos de ti”, “Por ese vestuario pensé que era la de Estasis”, comentaron los usuarios de Instagram en la publicación de Venga la alegría.

Para su presentación “Capi” Pérez se montó en un escenario simulando el infierno con llamas reflejadas en una enorme pantalla y bailarinas disfrazadas que danzaron alrededor del comediante. La presentación fue del agrado del público y los jueces, por lo que Carlos obtuvo una calificación perfecta.

Desde su cuenta oficial de Instagram, el conductor pidió la calificación más alta antes de pisar el centro del escenario: “Independientemente de como cante, por favor pónganme 10″. Cuando terminó su show, el comediante agradeció todos los mensajes positivos que recibió y siguió bromeando con su nuevo personaje: “Gracias por su apoyo, raza. Bendiciones”.

