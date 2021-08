Silvia Pinal en planes para volver al teatro con “Caperucita roja”

Silvia Pinal ha manifestado su deseo por volver a la vida artística (Foto: Instagram/@chicofarandula)

Silvia Pinal se encuentra descansando y disfrutando de una vida tranquila en su domicilio, tras haber permanecido varios días a finales de junio y principios de julio de este año en el hospital, a donde ingresó por un desequilibrio en su presión arterial.

La primera actriz preocupó entonces a sus fans y al público que la aprecia como “la última diva del cine mexicano”; sin embargo, la buena actitud y el optimismo que Silvia Pinal ha presentado ante la adversidad ha hecho patente que el padecimiento que la aqueja no es de gravedad.

Así lo dio a conocer también su hija Sylvia Pasquel, quien hace semanas declaró que Pinal se encuentra bien de salud y sin afectaciones, pese a la información que publicó la revista TVNotas, donde se aseguró que la actriz padece bradicardia, una condición que hace que su corazón “trabaje más lento”.

Hace meses la actriz compartió que había accedido a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 (Foto: Twitter)

En tanto, ahora se ha dado a conocer que la actriz de 89 años se encuentra con el ánimo de volver a trabajar, por ello está valorando proyectos artísticos, como una obra teatral infantil que, de realizarse, marcaría el regreso de la estrella de películas como Viridiana y Simón del desierto a los escenarios.

Fue el productor teatral Iván Cochegrus quien contó que ya se acercó a la diva para plantearle la posibilidad de protagonizar una obra de teatro enfocada a los niños. Así lo dijo el realizador escénico, quien fue captado al salir de la casa de la actriz, para el programa Ventaneando:

“Está muy bien, muy contenta, la verdad que de muy buen humor, feliz, encantadora como siempre, la verdad con muchos proyectos y con cosas interesantes. Tengo una sorpresa por ahí, les voy a dar un pequeño adelanto: estamos cocinando Caperucita roja y el lobo feroz, y la señora está muy contenta con ese proyecto, ahorita vine a verla sin presiones y está muy contenta”, dijo el productor.

Aunque no es un hecho, el productor Iván Cochegrus expresó que la idea entusiasmó mucho a Pinal (Foto: Instagram/@takebtake)

Y es que la intención del creativo es montar el clásico cuento en una versión teatralizada con música en vivo. Y aunque no dio detalles de qué papel haría Pinal, es probable que esté siendo contemplada para encarnar a la abuelita de la historia.

“Claro que sí, en febrero de 2022 (se va a estrenar), estamos en pláticas, lo estamos cocinando, con un gran músico Freddy Algarín, porque queremos hacer el primer musical infantil con orquesta en vivo, no de Broadway, sino de una obra para niños donde los papás lo disfruten”, agregó Cochegrus, quien aseguró que Silvia Pinal está muy entusiasmada con la idea.

“La vi muy emocionada, está muy contenta. La verdad hacer teatro es vida, yo estoy agradecido con sus hijos, de verdad son maravillosos, de verdad platiqué con Luis Enrique y estamos caminando en el proyecto. Lo está pensando, está muy emocionada”, añadió el realizador.

Silvia Pinal y Sylvia Pasquel son dos grandes figuras de las tablas teatrales de México (Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, la emblemática actriz también habló del tema con la emisión y declaró que lo que resta del año 2021 lo pasará sin trabajar:

“Sí claro, tengo la propuesta, me encanta volver al teatro, todavía no lo hemos empezado (a planear) porque ahorita estos son días de fiesta, pero los primeros días de enero ya estaré trabajando” dijo la actriz, quien por otro lado, se sorprendió de que Vicente Fernández se encuentre en el hospital desde hace varios días.

“¿Está enfermo Vicente? No sabía nada, espero que se ponga bien porque ha sido un hombre muy fuerte siempre. Ay, Vicentito, tú eres fuerte, eres sano, no nos vayas a fallar, tienes que levantarte, tienes que hacer un esfuerzo, si me necesitas allá estoy, te ayudo en lo que sea (…), las veces que lo he visto siempre ha sido muy afectuoso y muy respetuoso”, dijo la actriz sobre el famoso “charro de Huentitán”, quien fue sometido a una traqueotomía este fin de semana.

