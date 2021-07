“Fue preferible meterla al hospital”: Pasquel habló del estado de salud de su mamá, Silvia Pinal

Foto: Instagram/@chicofarandula

La hija de Silvia Pinal, Sylvia Pasquel dio detalles sobre el estado de salud de la primera actriz. Adelantó que fue tras una revisión médica rutinaria en la que detectaron ciertas descompensaciones que la matriarca sufrió y no detectó debido a su avanzada edad.

Sin embargo, Pasquel precisó que su madre se encuentra fuera de cualquier peligro. Aunque en su momento presentó arritmias cardiacas e infecciones en los riñones.

“Afortunadamente salió un día antes de lo que estaba planeado y eso quiere decir que está ´perfecta’. Como les digo entró a una revisión y chequeo general. Tenía desequilibrios, no mentalmente, está descompensada. Baja presión y fue preferible meterla al hospital, su corazón está bien, sus riñones, tenía un poco de infección”, dijo a Pasquel a medios de comunicación.

Al tiempo, explicó que la actriz de la época de Cine de Oro, estará encuarentenada debido a que su salud aún es sensible y para evitar contagios de coronavirus. “Encontraron que faltaba estabilizarla. Sé que quieren mucho a mi madre (...) Ahorita como salió del hospital es mejor tenerla así, pues no se sabe quién pueda traer un ‘bichito’ ahí”, agregó Pasquel.

Video: Twitter @VengaLaAlegria

Silvia Pinal se encontraba internada en un hospital de la Ciudad de México. Después de estar más de cinco días internada, la actriz fue dada de alta y compartió un mensaje a través de sus redes sociales.

En un video que publicó Pasquel en redes sociales, se puede ver a la “última diva del cine mexicano” en buenas condiciones y con un gran ánimo; “Aquí está su vedette favorita. Ay, es verdad que me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos”, dijo Silvia Pinal en un clip para sus seguidores.

“Al ratito voy a ver qué pasó porque luego luego el chisme para ver qué pasó”, añadió.

Silvia reveló que todo lo que le hicieron en el hospital tuvo excelentes resultados, pero que no hubo algo fuera de lo normal. “Me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave, me siento muy feliz de que todo haya sido rápido, estoy lista para otra”, abundó en su mensaje.

Foto: Instagram/@takebtake

Por otro lado, la legendaria actriz expresó que ella fue internada en contra de su voluntad, y a petición de sus hijos Alejandra Guzmán y Enrique. Su queja en contra de hacer sido hospitalizada trascendió en medios de comunicación. INcluso se especuló sobre su muerte la semana pasada.

“Estoy bien, ya quiero salir de este cochino hospital. No me gusta estar aquí encerrada, pero ya sabes dicen que tengo que estar aquí”, comentó la actriz.

Sylvia Pasquel también ha sido la encargada de desmentir los rumores que se crean alrededor de su madre, pues en las redes se difundió que Silvia había fallecido. “Esto es una gran mentira. Mi mami está bien, está perfectamente bien de salud. Al medio día hablé con ella y estaba dispuesta a hacer su terapia, acababa de desayunar y en este momento está disfrutando de sus bisnietas y su nieta”, comentó a través de un video que compartió en Instagram.

Eric del castillo también estuvo internado en la misma clínica que la actriz de la película Viridiana, el actor sufrió una caída en la casa de su hija Verónica, después de las valoraciones médicas, fue dado de alta y pudo interactuar con su compañera. Irónicamente los dos trabajaron juntos en sus mejores años como actores.

SEGUIR LEYENDO: