Alejandra Guzmán celebró que Silvia Pinal fuera dada de alta en medio de rumores sobre su salud

Silvia Pinal ya está en casa y, contrario a lo que dicen sus hijas, medios aseguran que su salud está en riesgo (Foto: Instagram/@chicofarandula)

Silvia Pinal fue dada de alta el domingo pasado después de haber sido hospitalizada por varios días, pero a pesar de que sus hijas han compartido a través de sus redes sociales que la primera actriz ya se encuentra bien, recuperándose en su casa, trascendió que su salud está en muy malas condiciones debido a su corazón, según el medio TV Notas.

Hace más de una semana se dio a conocer que Silvia Pinal fue internada en un hospital de la Ciudad de México, según las primeras declaraciones de Alejandra Guzmán, debido a que su oxigenación era baja. Poco después Sylvia Pasquel declaró que su mamá sólo había acudido a realizarse algunos estudios de rutina, por lo que no había de qué preocuparse.

Ayer Pasquel también compartió que la estrella del Cine de Oro había regresado a su casa después de que sus estudios arrojaran “desequilibrios” pues “entró a una revisión y chequeo general. [...] Baja presión y fue preferible meterla al hospital, su corazón está bien, sus riñones, tenía un poco de infección”, comentó frente a las cámaras de varios medios.

Tanto Sylvia Pasquel como Alejandra Guzmán aseguraron que su madre había presentado afecciones de las cuales no habría de qué preocuparse (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

A pesar de estas declaraciones, el medio TV Notas aseguró que los problemas de salud de la primera actriz son mucho peor que lo descrito por Alejandra y Sylvia, pues supuestamente una persona muy allegada a la familia informó que su corazón está muy delicado.

Aunque la revista no reveló la identidad de su fuente, ésta sostuvo que Pinal tuvo que permanecer en el hospital debido a que por su condición los médicos prefirieron mantenerla bajo supervisión hasta confirmar que su corazón se encontraba estable después de presentar bradicardia.

“(Sufre) Un descenso en la frecuencia cardíaca, su corazón latía entre 30 y 40 veces por minuto en reposo, cuando lo normal es de 60 a 100; este padecimiento se llama bradicardia. Además, su corazón no estaba bombeando suficiente sangre al cuerpo. Esto es muy grave porque significa que, ¡su corazón podría dejar de latir en cualquier momento!”, habría dicho la fuente de TV Notas.

Sylvia Pasquel aseguró que su madre actualmente se encuentra estable (Foto: Instagram @sylviapasqueloficial)

Esta información alertó a los seguidores de la actriz, pues supuestamente significa que su corazón está muy cansado debido a las polémicas que rodean a su familia por las acusaciones de Frida Sofía hacia su abuelo, Enrique Guzmán: “Le duele profundamente, pero algo dentro de su corazón le dice que lo que dijo Frida puede ser cierto, pues conoce perfectamente los alcances de su ex marido e incluso ella reconoció en su libro que la violó cuando estuvieron casados”, se lee en las declaraciones.

A pesar de ello, Alejandra Guzmán compartió esta tarde una foto junto a su mamá y hermana, en donde las tres lucen felices. “El amor cura todo, felices de nuevo en casa”, escribió la cantante en su publicación, a la cual Michelle Salas comentó con emojis describiendo su felicidad.

Alejandra Guzmán festejó que Silvia Pinal esté de regreso en casa (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

A su salida del hospital, Pinal se mostró feliz y compartió que no hubo nada fuera de lo normal durante su estadía de cinco días en el hospital. “Me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave, me siento muy feliz de que todo haya sido rápido, estoy lista para otra”, dijo la actriz.

Según habría mencionado Alejandra Guzmán, su madre estuvo internada a contra de su voluntad, pues ella se sentía completamente bien y no comprendía para que debía pasar tantos días dentro del hospital. Joanna Vega-Biestro también informó que “se arrancó el suero y todo. No quería estar ahí, pero tenían que checarla”.

