Johnny Depp denunció un “boicot” de Hollywood en su contra

Johnny Depp rompió su silencio: "Hollywood me está boicoteando" (Foto: EFE)

Una semana después de la polémica en torno a la elección de Johnny Depp para recibir el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián 2021, el actor vuelve a ser noticia tras haber concedido su primera entrevista desde que perdiera la demanda por difamación contra el tabloide británico The Sun, que lo había llamado “golpeador de esposas”.

En una charla con The Sunday Times, Depp se ha referido al “boicot de Hollywood hacia mí”, asegurando que ha pasado “cinco años surrealistas” desde que fue acusado de abuso por su ex mujer Amber Heard. El actor siempre ha negado las acusaciones de Heard.

En esta nueva entrevista el actor ha desvelado cómo ha afectado esta batalla legal contra su ex esposa a su carrera, aprovechando el estreno de su nueva película, “El fotógrafo de Minamata”, en la que da vida al fotógrafo W. Eugene Smith, quien documentó el envenenamiento por mercurio en Japón a principios de los años ‘70.

En la imagen, el actor estadounidense Johnny Depp (Foto: EFE)

Depp ha asegurado que los problemas que está teniendo su último filme para encontrar distribuidora en EEUU por lo que aún no tiene fecha de estreno, después de que MGM se negara finalmente a respaldarla, se deben exclusivamente debido a su vida personal.

“Todo esto afecta a la gente de Minamata y a las personas que han pasado por experiencias similares. Y todo por un boicot de Hollywood... ¿hacia mí? ¿Todo por un hombre, en una situación caótica, durante un número determinado de años?”, se preguntó.

Un juez británico dictaminó el año pasado en un mediático caso de difamación que las denuncias de violencia doméstica de un periódico contra el actor de Hollywood eran “sustancialmente correctas”.

En marzo, un tribunal británico rechazó la solicitud de Depp de apelar el fallo, diciendo que no tenía “perspectivas reales de éxito”. Depp también está demandando a su ex esposa por USD 50 millones en Virginia por un artículo de opinión del diario Washington Post que ella escribió alegando haber sido víctima de violencia doméstica, aunque no nombró a Depp en el artículo. Ese juicio se ha retrasado hasta abril de 2022.

Tras el fallo de la corte británica, Depp contó por las redes sociales que Warner Brothers le pidió que renunciara a su papel de Gellert Grindelwald en la tercera película de “Animales fantásticos”. Fue reemplazado por el reconocido actor danés Mads Mikkelsen.

“Mira, todo aquello por lo que ha pasado ha ocurrido y ya está pero tengo que decir que, en último término, este ámbito concreto de mi vida [el judicial y personal] ha estado lleno de cosas absurdas”, declaró en su entrevista a The Times.

Depp señaló además que “se está moviendo para sacar las cosas a la luz”.

El actor estadounidense también quiso dar las gracias a los fanáticos que han mantenido su apoyo hacia él pese a las dificultades por las que está pasando en este momento, afirmando que al final son ellos los que siguen dándole trabajo y no los propios estudios.

“Todos ellos son los que nos dan trabajo. Compran entradas, merchandising. Hicieron ricos a todos esos estudios, pero se olvidaron de eso hace mucho tiempo. Yo no lo he hecho. Estoy orgulloso de estas personas, por lo que intentan decir, que es la verdad. Se quedaron en el viaje conmigo y es por ellos por quien lucharé. Siempre, hasta el final”, afirmó la estrella.

Polémica por un premio

El director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, con el cartel oficial de la 69° edición (Foto: EFE)

El director del Festival de Cine de San Sebastián ha dicho que “el rechazo a cualquier conducta violenta o de acoso”, así como la presunción de inocencia, “forman parte y formarán parte” de los “principios éticos” del certamen, aunque entiende que éstos “no pueden circunscribirse a los problemas de la mujer en una sociedad patriarcal”.

En un comunicado hecho público este viernes, el director del certamen, José Luis Rebordinos, dijo que Depp, al a quien el Festival distinguirá con el Premio Donostia en su 69 edición, “no ha sido detenido, acusado o condenado por ninguna forma de agresión o violencia contra ninguna mujer”.

“Insistimos: no ha sido acusado por ninguna instancia ni jurisdicción, ni condenado por violencia contra las mujeres”, dice el director del certamen donostiarra, que reitera que, “en los tiempos actuales, dados al linchamiento en las redes sociales”, van a defender siempre “dos principios básicos que forman parte de nuestra cultura y de nuestro ordenamiento jurídico: la presunción de inocencia y el derecho a la reinserción”.

Tras las acusaciones al Festival de San Sebastián de “falta de ética ante la violencia contra las mujeres”, Rebordinos, como su máximo responsable, ha subrayado el compromiso de la entidad “contra la desigualdad, el abuso de poder y la violencia machista”.

“Además de cumplir los compromisos adoptados en la Carta por la Paridad y la Inclusión de las Mujeres en el Cine, el Festival ha promovido de forma consciente la presencia de profesionales mujeres al frente de sus departamentos”, afirma.

Añade que, a través de su programación en septiembre y a lo largo de todo el año, el certamen “participa del cuestionamiento de nuestra sociedad desde una perspectiva crítica y feminista”. “También hemos intentado crear ambientes seguros para las mujeres en los lugares de trabajo y en las sedes en las que se celebra el Festival y, ante comportamientos inapropiados, que han existido, hemos actuado con contundencia y rapidez”, asevera. Pero agrega que “los compromisos éticos del Festival no pueden circunscribirse a los problemas de la mujer en una sociedad patriarcal, a pesar de lo terrible de la situación en la que vivimos, con centenares de mujeres asesinadas cada año en crímenes machistas”.

