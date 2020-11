Actor Johnny Depp apelará sentencia del juicio que perdió contra diario británico Por Charlotte DURANDLondres, 6 Nov 2020 (AFP) - El actor estadounidense Johnny Depp confirmó el viernes en las redes sociales que apelará tras perder su proceso por difamación contra el tabloide británico The Sun, que lo describió como marido violento con su ex esposa Amber Heard.Depp también anunció que la Warner Bros le pidió "renunciar al papel de Grindelwald" en el próximo filme de los "Animales fantásticos", y dijo que "aceptó", señaló en mensaje enviado por Instagram.El actor de "Eduardo manos de tijera" y "Pirata del Caribe" había tomado grandes riesgos al atacar por difamación a News Group Newspapers (NGN), empresa editora del diario británico The Sun que lo acusó de golpear a su ex esposa Amber Heard.El proceso, celebrado ante la Alta Corte de Londres, surgió a raíz de un titular de abril de 2018 en que The Sun se preguntaba cómo la escritora británica J.K. Rowling podría aceptar a este "golpeador de esposas" en la película "Animales fantásticos".Tras semanas de proceso en julio, que llevó a revelar aspectos desconocidos de la vida privada del actor de 57 años y de su ex esposa, la Alta Corte de Londres desestimó la demanda de Depp, al considerar que los calificativos del diario The Sun eran "verdaderos sustancialmente" pues "la mayor parte de las presuntas agresiones fueron probadas". - "Juicio surrealista" - "El juicio surrealista del tribunal en Reino Unido no cambiará mi combate para decir la verdad y confirmo que pienso apelar", declaró Johnny Depp en sus cuentas Instagram y Facebook. Se mostró además "conmovido" por los "muchos mensajes" de apoyo recibidos."Mi determinación sigue fuerte y tengo la intención de probar que las acusaciones en mi contra son falsas", agregó la estrella."Mi vida y mi carrera no serán definidas por este momento con el tiempo", señaló."Johnny Depp abandonará la franquicia Fantastic Beasts", confirmó un portavoz de la Warner Bros. "Agradecemos a Johnny por su trabajo en las películas hasta ahora", agregó y señaló que Depp será reemplazado por otro actor en ese filme, cuya salida mundial está prevista para el verano de 2022.Johnny Depp debía interpretar de nuevo al malvado Gellert Grindelwald en la tercera versión de la serie, tras haber desempeñado el papel en "Los animales fantásticos" (2016) y "Los animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald" (2018). Estas películas, realizadas par David Yates y escritas por J. K. Rowling, hacen parte de una serie de cinco largometrajes que suceden en el mismo universo de los libros y filmes que tienen por héroe al joven brujo Harry Potter, pero ocurren décadas antes.cdu/pau/eg/mis