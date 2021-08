Ex participante de enamorándonos y su familia fueron brutalmente golpeados por supuestos vecinos

Jonathan Ordoñez fue golpeado por sus vecinos (Foto: Instagram / @pepepepe_oficial)

Jonathan Ordóñez, quien fuera participante del popular programa Enamorándonos, además de reportero en una sección para el programa Hoy, denunció un ataque en su contra.

A través de sus redes sociales oficiales publicó un video para dar explicaciones de todo lo que pasó, y las razones que hay detrás de la sangre que brota de una herida en su cabeza.

En la toma se le puede ver con los ojos cristalinos, además de escuchársele con la voz entrecortada, pues de acuerdo con su propia descripción, tanto él como su familia fueron atacados con violencia.

Pero no es la primera vez que sucede, el popular integrante de enamorándonos aseguró también que fue parte de una serie de ataques que han sufrido desde que su padre murió por un contagio de COVID-19.

“Bueno, amigos, hago este video para informarles todo lo que está pasando. Me dan ganas de hasta llorar porque no puedo creer que haya gente así en el mundo, y que a raíz de que mi papá falleció por COVID nos hagan y nos hagan este tipo de cosas”, informó.

También aseguró que él fue herido por una pistola en la cabeza, pero su hermano fue asaltado y le robaron una cadena, sin olvidar que su madre también fue atacada por los delincuentes, a quienes no describe ni sabe quiénes son.

“Vean a mí como me dejaron, a mi hermano le quitaron su cadena, se la robaron, a mi mamá le rompieron su nariz. Yo no sé qué le hicimos a esa gente, no sé cuál fue nuestro delito, enfermarnos de COVID, mi papá se murió por eso, desde ahí no nos han dejado de molestar, de hacer este tipo de cosas, de maldades”, refirió.

Jonathan Ordoñez a través de sus redes sociales informó que también le robaron pertenencias a su familia (Foto: Instagram / @pepepepe_oficial)

Lamentablemente, aseguró que ya han intentado acercarse a las autoridades de la ciudad, pero no le han hecho caso durante ninguna de las oportunidades, por lo que ahora ya está triste. Agregó, además, que si tuviera el dinero para irse a otro lugar, lo haría, pero únicamente tiene una casa.

“Ya nos han golpeado muchas veces. Vean la gravedad del asunto, me pegaron con una pistola en la cabeza. Todas las veces anteriores que he hecho este tipo de cosas, no hacen nada. No nos hacen caso las autoridades, la delegación. No sé lo que esté pasando. Estoy muy triste porque se los juro que si tuviera dinero y otro lugar donde vivir, me iría, pero no puedo, nada más tengo esa casa que nos dejó mi papá. Ya no se qué hacer, estoy desesperado, estoy muy mal.

Fue el 4 de enero de 2021 cuando el también llamado Pepe reveló a través de su Instagram que su papá murió, y dio a entender en el mensaje que no pudo conseguir la atención necesaria para tratar los síntomas que provocó el COVID-19 en su cuerpo.

“Papito: fuiste el mejor papá del mundo, te amo, gracias por todo, te juro que hice todo lo que estuvo en mis manos pero la atención no te la quisieron dar... perdóname”, redactó.

Jonathan Ordoñez confirmó que los ataques iniciaron desde la muerte de su padre por COVID-19 (Foto: Instagram / @pepepepe_oficial)

Desde entonces ha hecho diversas publicaciones, generalmente mes con mes, en el que lanza diversos mensajes de amor y agradecimiento a su padre, a quien también dice extrañar mucho.

“Un mes sin ti y no sabes cuánto te extraño, papito”; “Dos meses y aún no puedo aceptar y comprender que no estés conmigo. Te extraño muchísimo”, fueron algunos de los mensajes que dejó en sus redes.

Sin embargo, uno de los más emotivos lo hizo en el Día del Padre, junio de 2021, donde además de compartir algunas fotos de él, también recordó para él siempre fue “el mejor papá del mundo”.

“Feliz Día del padre hasta el cielo papito, fuiste y seguirás siendo el mejor papá del mundo, te prometo que le seguiré echando ganas y veré por nuestra familia.. espero estés muy orgulloso de mi algún día .. te amo”, escribió.

Jonathan Ordoñez (Foto: Instagram / @pepepepe_oficial)

Más tarde, en sus historias de Instagram, aseguró que le pegaron sus vecinos, y fueron alrededor de 15 personas las que lo agredieron. Además, enseñó la cara del hombre que presuntamente lo agredió y le robó a su hermano la cadena.

“Los oficiales no se lo quieren llevar. Los oficiales no le quieren hacer nada a este delincuente. Porque es un ratero, me robó y me quitó todo”, dijo en su storie.

Por último, recibió un mensaje advirtiendo que los vecinos piden que le reporten la cuenta de Instagram en donde levantó la denuncia ciudadana, pero hasta el momento no han prosperado esos intentos.

