Rommel Pacheco confesó que pasó con Paola Espinosa y su relación amorosa: “fue casi un matrimonio”

El recién ex clavadista retirado, Rommel Pacheco Marrufo, sorprendió recientemente con declaraciones sobre su vida personal. Aunque es un atleta de alto rendimiento y su gran parte de su vida la dedicó al deporte de alto rendimiento, hubo una ocasión en la que se enamoró de su compañera de entrenamiento, se trata de Paola Espinosa.

Aunque jamás se supo con claridad los detalles de su romance, Rommel Pacheco fue quien se animó a contar los detalles de su romance; a casi 10 años de la ruptura, el futuro diputado federal de Yucatán narró los pormenores. En entrevista para el programa El Minuto que Cambió mi Destino de Gustavo Adolfo Infante, Rommel habló de su romance con la multimedallista olímpica y cómo Londres 2012 cambió su relación con ella.

Empezó por explicar que se conocieron gracias a los calvados y las ganas que tenían por ser deportistas de alto rendimiento. En 1999 Rommel llegó a la capital mexicana junto con Paola, por lo que desde niños compartieron las instalaciones del Comité Olímpico para entrenarse.

El ambiente que se forjó en los entrenamientos y su edad les abrió las puertas para hacerse muy amigos. Ambos con apenas 13 años incursionaron en la disciplina y constancia para convertirse en clavadistas profesionales.

“Es historia bonita de niños y de adolescentes. Yo llego en el 99 junto con Paola, Tatiana (Ortiz), Laura (Sánchez) y Adriana (Jiménez), era un equipo de puras niñas y yo. El equipo fue creciendo, fuimos juntos a la escuela, entrenábamos juntos, comíamos juntos y en esa convivencia te hace amigo y vas creciendo”.

La cercanía entre ambos clavadistas y la constante interacción que tenían los hizo convertirse en amigos muy cercanos. Conforme pasó el tiempo y ambos llegaron a la adolescencia notaron que su amistad iba más allá de un simple compañerismo por el deporte y decidieron dar el siguiente paso, y formalizar una relación amorosa.

En la etapa de enamoramiento ambos experimentaron cambios profesionales, pues coincidió con el cambio de ciudad de entrenamiento, ya que se mudaron a Monterrey para continuar sus preparativos previo a los Juegos Panamericanos de la temporada.

“Nos hicimos novios, vivíamos en Monterrey. Desde el 2003 a los 17 años empezamos a ser novios, un noviazgo de adolescencia, bonito, donde aprendes a conocer muchas cosas. Duramos 13 años”, confesó Pacheco Marrufo.

De “manita sudada” a una relación formal fue el progreso de ambos deportistas. El participante de Tokio 2020 reveló que se enamoró de ella al grado de pedirle su mano, una propuesta con anillo que la misma Paola aceptó.

“Se convirtió en una relación de muchos años, y se podía decir que casi llegó a ser pues un matrimonio y también hubo un divorcio sin haber un papel firmado. Habían cosas en conjunto y fue una vida juntos”, contó Rommel.

Y aunque el matrimonio ante un juez civil no se dio, las intenciones de Rommel sí estaban centradas en la propuesta amorosa para pactar la relación y tener un futuro juntos, pero ocurrieron eventos que orilló a los atletas a terminar con ella.

“Todos nos hacían casados, hasta yo. Tenía anillo y todo, le entregué anillo de compromiso sí lo aceptó, estaba bien contenta bien feliz. Fue antes de que se fuera a Londres 2012 y se fue feliz”

Cabe recordar que en aquella justa olímpica, Rommel no viajó y se quedó sin participar en la competencia, pero su novia sí. Sin embargo, después de su regreso la relación ya no continuó y terminaron sin que se llegara a la boda.

“Y la relación como todo, vas cambiando, vas evolucionando. Al final no se dieron las cosas y yo me quedé con lo bonito de la relación y cuando me preguntaron en su momento si tenía algo que decirle y la verdad es que no. Me quedé con lo bonito de una vida”.





