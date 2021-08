“En fin, la hipotenusa”: Regina Blandón respondió ante ataques por defender a las infancias trans

La actriz Regina Blandón, mejor conocida como “Bibi” en La familia Peluche, se vio nuevamente envuelta en controversia tras defender la lucha por los derechos de las infancias trans en México.

Fue desde su cuenta de Twitter, donde la actriz publicó un breve mensaje en días anteriores apoyando a este movimiento del espectro LGBTTTIQ+.

“#InfanciasTransYa”, señaló y citó una publicación de la cuenta @MarchaLGBTCDMX, donde se mencionaba que no se irían a ningún lado y que “la lucha por el bienestar de las #InfanciasTransYa debería ser respaldada por el Congreso de la Ciudad de México.

No obstante, aunque a Regina le llegaron algunos comentarios buenos, los cuales señalaron que era una buena persona por apoyar estas causas sociales, también recibió múltiples ataques por parte de la comunidad tuitera.

“Otra vez esta p*ndeja? No logro debatir y defender su postura a favor del aborto y ahora viene con esto, wey, no tienes una novela, serie, película o algo que hacer?”, señaló un internauta.

Ante esta situación, la artista no se quedó callada y respondió que efectivamente estaba en algunos proyectos personales, pero que eso no le impedía solidarizarse con causas que creía justas y de vital importancia.

“Sí, justamente estoy filmando en Madrid y puedo, al mismo tiempo, tratar de ser lo más empática posible alzando la voz por los derechos de todxs desde mi trinchera. Qué cabrón el multitasking, ¿no? Y, ¿tú? ¿Por qué tan enojado? Te mando un abrazo, percibo que ocupas”, arremetió Blandón.

Pero las críticas no pararon en ese momento y hubo otros cibernautas que le echaron en cara sus intenciones por posicionarse respecto al tema.

“Quién te nombró defensora de los más necesitados? Ahora hasta percibes que me necesitan los demás? Pero no eres capaz de percibir lo que tú necesitas!”, escribió @GHS19728.

Respecto al primer usuario que la atacó, los seguidores de Blandón entraron al perfil del hombre y destacaron que sólo estaba en búsqueda de atención y “para ser católico y creyente de Dios tira mucho odio”.

A esto último, Regina respondió ya exasperada:

Es lo que no me cuadra. ¿No se supone que Dios es misericordioso y chido y puro amor y promotor de “ámense los unos a los otros”? O yo no entendí nada en las clases para la primera comunión. En fin, la hipotenusa