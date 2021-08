Cuál es el tratamiento al que se sometió Brenda Zambrano después de retirarse los implantes

Brenda Zambrano mostró su cómo quedó su abdomen después de un tratamiento especial. (Foto: @brendazambranoc/ Instagram)

La influencer Brenda Zambrano mostró el tratamiento al que se sometió para tonificar su cuerpo y mejorar su figura.

Así lo compartió a sus seguidores a través de su Instagram oficial. “Vienen a hacerme unos masajes para eliminar fibrosis, que siga con el cuerpazo, ya saben, sacar todos los líquidos, son los mejores”, dijo mostrando a la masajista, quien le pasaba las manos por el abdomen.

En una historia posterior, la ex participante de Guerreros 2020 explicó en qué consistió la otra parte del proceso. “Me voy a tomar un té muy caliente para eliminar toxinas, y me voy a bajar pa’ andar bajada el día de hoy, para ver si logro marcar más la cintura”, informó.

La ex participante de 'Acapulco Shore' mostró imágenes del masaje, previo a la faja que se puso para tonificar el abdomen. (Foto: @brendazambranoc/ Instagram)

De la misma manera, también compartió cuál es su estado de salud después de que hace más de dos semanas le retiraron los implantes que lució por varios años.

“Tengo 18 días exactamente que me quitaron los implantes y bueno, hoy me quitaron los puntos y de verdad que ya no tengo ni una herida abierta, estoy súper cómoda, súper feliz. Creo que ya voy a poder hacer ejercicio, así que súper rápido este proceso”, explicó visiblemente más alegre.

En una dinámica de preguntas y respuestas en la plataforma, de igual manera la ex concursante de Acapulco Shore dio a conocer que aún no sabe qué talla de brassier será después de su intervención, pues prefiere usar tops.

Zambrano compartió que ya no tiene ninguna cicatriz por los implantes. (Foto: @brendazambranoc/ Instagram)

A finales del mes pasado, Brenda Zambrano sorprendió a sus seguidores al anunciar que había decidido quitarse los implantes en los senos debido a que le habían causado grandes problemas de salud física y mental.

“En abril del año pasado yo me hice la cirugía de reducirme el busto y la nariz, que fue juntos”, comenzó explicando en un video que publicó también en Instagram. “Otro doctor me hizo el procedimiento de quitarme el busto, quitarme mis implantes grandes y ponerme unos más pequeños”, relató.

Brenda contó que se dio cuenta que algo estaba mal después de ponerse esos nuevos implantes. “Cuando tengo que cicatrizar el tema de los implantes, la cicatriz que me dejó horrible, porque la verdad está muy mal, no me cicatrizó se me estaba como pudriendo”, puntualizó al borde de las lágrimas.

En un video a través de Instagram, la modelo explicó las razones por las cuales había decidido quitarse los implantes grandes. (Foto: @brendazambrano/ Instagram)

La también modelo contó que los síntomas que presentó, además de un aumento considerable de peso, le empezaron a afectar emocionalmente. “Al ver que yo no me siento bien, me siento mal, me veo al espejo y digo ‘No, es que yo no estaba así' y es normal que el cuerpo cambie, pero no tan rápido”, dijo en medio del llanto.

Después de que algunas de sus seguidoras le recomendaron que investigara más acerca del tema de los implantes y sus efectos secundarios, Brenda se dio cuenta de que padecía muchos de las secuelas negativas.

“Depresión, no querer salir de mi casa, estar acostada todo el tiempo; no querer ver a gente, no salir; complicaciones al hablar, que me trabo mucho, pérdida del libido y cansancio muscular, retención de líquidos, se me olvidan las cosas”, enumeró ante la cámara.

Después de la cirugía, Brenda se mostró feliz y tranquila. (Foto: @brendazambranoc/ Instagram)

Fue la fuerte depresión lo que la orilló a tomar la decisión de cambiar la figura que siempre la ha caracterizado a cambio de sentirse bien. A finales de julio, la modelo reapareció muy contenta y saludable.

“Hola, ¿Cómo están? hoy me quise probar cómo me quedan mis tops y creo que me quedan bastante bien, estoy súper contenta, llevo cinco días de operada y estoy hoy como sin nada. De verdad estoy muy feliz”, compartió para sus seguidores.

SEGUIR LEYENDO: