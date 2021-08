“Se inventan muchas novelas”: Brenda Zambrano reveló si volverá a Acapulco Shore

La modelo originaria de Tamaulipas ha hablado varias veces sobre las presencias sobrenaturales en su hogar. (Foto: Instagram @brendazambranoc)

Brenda Zambrano, mejor conocida por sus polémicas participaciones en varias temporadas de Acapulco Shore, reveló por qué no volverá al famoso reality show de MTV y externó cuál es su relación actual con algunas de las integrantes de la casa como son Karime y Dania.

Fue a través de unas historias en Instagram que la influencer le permitió a sus seguidores realizar todo tipo de preguntas y, entre ellas, estuvieron las interesadas en saber si tocaría nuevamente una de las casas ubicadas en el estado guerrerense, para aliarse con Dania, Fer, Jacki, Diana y Chío.

“Tengo 28 años y mi vida gira en torno a otras cosas, aparte no creo que haría team con alguna de ellas, solamente con Dania, pero las demás no van con mi personalidad”, destacó la ex aca shore.

Ante los cuestionamientos sobre su relación con Dania, Brenda aclaró que todo estaba bien entre ellas y que lo negativo eran rumores sin sentido.

“¿Qué pasó de qué?, oigan se inventan muchas novelas, están bien cabron*s. Dania y yo seguimos llevándonos, seguimos en comunicación. Obviamente ya casi no nos vemos, pero no nos llevamos mal, no estamos peleadas, quítense esa idea”, remarcó.

En cuanto a su amistad con la “Matrioshka”, es decir, Karime, la reacción de la influencer no fue la mejor y dejó ver que ya no se habla con ella.

“¿Me ves con ella o algo?, no le hablo, ni me interesa hablarle, bye”, sentenció Brenda.

Además de estas sorpresivas revelaciones, Zambrano no dejó de apantallar, pues mostró un nuevo look.

“Me voy a hacer un cambio de look que les va a gustar mucho, al rato van a ver”, dijo en un video la influencer, mientras mostraba su tradicional cabello largo.

Así, tras varias aplicaciones en un salón, Brenda mostró un renovado cabello largo con tinte azul.

“Así quedó mi nuevo look, vean, ando muy bichota el día de hoy [...] aquí solo me colocaron extensiones, no me maltrataron mi cabello y el resultado es super”, añadió.

Esto se da en el contexto reciente donde la ex aca shore tuvo que realizarse una cirugía para quitarse los implantes de los senos, debido a complicaciones médicas y emocionales.

“La verdad es que no soy yo, ustedes me ven muy bien en redes sociales, pero no estoy bien”, dijo Brenda en el video donde explicó que tiene los síntomas de la “enfermedad del implante mamario”, la cual la ha afectado con pérdida de libido, depresión y cansancio.

Brenda afirmó que pasó de ser “la chica que tenía las boobs enormes a la enferma con unos senos pequeños que me están dañando”, por lo que se someterá a la cirugía para su remoción.

La artista reveló entre lágrimas en agosto pasado que se sometería a la cirugía en este año y ha apresurado la fecha de su operación debido a que las molestias cada vez son mayores.

“Investigando, leyendo y escuchando casos tomé la decisión de retirarme los implantes porque ya no puedo más, de verdad que no. Tomo terapia con el psicólogo y me ayuda, pero mis síntomas no se van a arreglar yendo al psicólogo”, dijo la ex participante de Acapulco Shore.

De la misma manera dijo que pasará a tener unos senos pequeños, pero se aceptará tal como quede, pues no volverá a modificar su cuerpo para conseguir una apariencia ideal.

La enfermedad que sufre la joven influencer no es rara, pues numerosas mujeres en todo el mundo la han sufrido y las famosas no están exentas de contraerla, pues es muy común entre quienes deciden operarse el busto.

