Sabine Moussier dejó al lado enemistad con Paty Navidad y le deseó una pronta recuperación

Las actrices habían mantenido una enemistad por seis años (Fotografía Twitter)

Paty Navidad se encuentra hospitalizada debido a complicaciones provocadas por su contagio de COVID-19. La actriz ha sido criticada fuertemente mediante redes sociales por su postura acerca del virus y haberse negado a recibir la vacuna en su contra, pero Sabine Moussier le mandó unas palabras de apoyo.

“La noticia fue muy fuerte para mí, yo creo que nadie merece estar en esa situación, absolutamente nadie, yo lo único que puedo hacer es pedirle a Dios por ella”, afirmó Moussier en una entrevista para Sale el Sol.

La actriz manifestó que le desea lo mejor a cualquier persona que se encuentre en la misma situación que Paty: “Y si yo puedo ayudar en algo, pues obviamente aquí estoy para quien me necesite”. De la misma forma, pidió consideración para su colega, pues afirmó que sus opiniones deben ser respetadas.

La actriz le deseó lo mejor a Paty Navidad (Foto: Instagram: @sabineoficial)

El distanciamiento entre las dos actrices data de unos años atrás, cuando Paty Navidad sostenía una relación con Leonardo Demian Bours, quien presuntamente engañó a la artista con Sabine Moussier.

En una entrevista para Ventaneando, Moussier fue cuestionada sobre su relación con Paty Navidad, pregunta que respondió sin dar grandes detalles, por lo que la actriz hoy hospitalizada mandó el siguiente mensaje a su colega:

“La única que conoce mi vida privada soy yo. No tengo novio hace 3 años, por favor, Sabine Moussier deja de hablar de mí, si hace años te metiste en mi relación, ya es pasado, está perdonado y te agradezco me hayas liberado de Leonardo, de corazón les deseo mucho amor. ¡GRACIAS!”, afirmó Paty en diciembre pasado a través de su cuenta de Twitter.

Paty Navidad se encuentra hospitalizada por complicaciones con el virus de COVID-19

Ante las declaraciones de Patricia, Sabine dijo lo siguiente a través de su cuenta de Instagram, donde adjuntó un fragmento de la entrevista que se le realizó: “Aquí está la entrevista que di, como puedes ver, no hablé de ti, Patricia Navidad. Lo único que hice fue contestar una pregunta lo más concretamente posible y esbozar mi opinión hacía otra pregunta con una monosílaba. Tengo derecho a hacerlo, al igual que tú tienes el derecho de hacer públicas tus opiniones”

Moussier aprovechó la ocasión para aclarar que es una mujer honesta y no existía la posibilidad de que el ex novio de su colega hubiera tenido una relación simultánea con ella: “Soy una mujer honesta y directa, por lo que te digo que no pude haberme metido en una relación cuando ni siquiera sabía que existía. Es increíble que se me culpe por la falta de lealtad y las mentiras de la persona que nos hizo esto a las dos y con la cual hace un tiempo que ya no estoy”.

Paty asegura que su ex novio le fue infiel con Sabine (Foto: Instagram @patricianavidad)

Recientemente la actriz reveló que a seis años de haber sido contactada por primera vez por el ex de Paty, él aún sigue tratando de ponerse en contacto con ella, situación que la ha llegado a incomodar.

La artista ha bloqueado varios números de teléfono desde los que Demian Bours ha intentado contactarla, pero él le sigue llamando desde números desconocidos; ella afirma no saber cómo ponerle fin al acoso que recibe de su parte, pues no desea hablar con él o verlo en persona.

Paty Navidad contrajo el virus de COVID-19 durante las grabaciones de MasterChef Celebrity en TV Azteca, donde Rebecca de Alba y David Salomón también se contagiaron. Se había negado a recibir la vacuna tras asegurar que “es un derecho, no una obligación”.

