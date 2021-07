Brenda Zambrano se quitará los implantes de seno

La modelo compartió la noticia con sus seguidores en redes (Foto: Instagram @brendazambranoc)

Hace unos días, la antigua integrante de Acapulco Shore y Guerreros 2020, Brenda Zambrano, anunció por medio de sus redes sociales que se quitará los implantes de seno que tiene desde hace varios años, pues le han causado problemas de salud física y mental.

La cirugía está prevista para el próximo lunes, día que presentará ante sus seguidores al médico que la atenderá y contará más detalles acerca de su problema.

“La verdad es que no soy yo, ustedes me ven muy bien en redes sociales, pero no estoy bien”, dijo Brenda en el video donde explicó que tiene los síntomas de la “enfermedad del implante mamario”, la cual la ha afectado con pérdida de líbido, depresión y cansancio.

Brenda afirmó que pasó de ser “la chica que tenía las boobs enormes a la enferma con unos senos pequeños que me están dañando”, por lo que se someterá a la cirugía para su remoción.

La artista reveló entre lágrimas en agosto pasado que se sometería a la cirugía en este año y ha apresurado la fecha de su operación debido a que las molestias cada vez son mayores.

“Investigando, leyendo y escuchando casos tomé la decisión de retirarme los implantes porque ya no puedo más, de verdad que no. Tomo terapia con el psicólogo y me ayuda, pero mis síntomas no se van a arreglar yendo al psicólogo”, dijo la ex participante de Acapulco Shore.

Varias famosas ya han padecido de la misma enfermedad que sufre Brenda (Foto: Instagram @brendazambranoc)

De la misma manera dijo que pasará a tener unos senos pequeños, pero se aceptará tal como quede, pues no volverá a modificar su cuerpo para conseguir una apariencia ideal.

La enfermedad que sufre la joven influencer no es rara, pues numerosas mujeres en todo el mundo la han sufrido y las famosas no están exentas de contraerla, pues es muy común entre quienes deciden operarse el busto.

Varias han recomendado a quienes han pensado en hacerlo, que reconsideren su opinión, pues los riesgos para la salud son altos.

La operación de Brenda está programada para el próximo lunes (Foto: Instagram @brendazambranoc)

Otra artista que se ha retirado los implantes a causa de la enfermedad generada por ellos es Carmen Aub, quien recientemente compartió una imagen de su cuerpo tras la intervención a la que se sometió.

La actriz habló sobre sus cicatrices en sus redes sociales de la siguiente forma: “Mis cicatrices son el mapa que me ha llevado a quererme, qué irónico, ¿no? Normalmente uno quiere quitarse estas ‘imperfecciones’ para aceptarse, y a mí más bien me sirven de recordatorio de lo que fui y lo que soy. Son el tatuaje con más significado que tengo y ¿saben qué? ¡me encantan!”.

Carmen Aub mostró las cicatrices de su mastografía IG: carmenaub

La actriz de Niñas Mal comentó que las expectativas que se tienen sobre el cuerpo de las mujeres fue lo que la llevó a ponerse implantes: “¿Cuál fue el primer comentario que escucharon de su cuerpo? ‘No comas eso que engordas’, ‘qué flaca estás’, ‘necesitas más’. Nunca enfocados en la salud ni en el balance cuerpo/alma y ¿cuántas veces no buscamos ser o complacer a los demás en vez de a nosotros mismo?”, dijo Carmen con respecto a los comentarios que le causan inseguridades sobre su cuerpo.

Carmen se sometió a la cirugía para aumentar el tamaño de sus senos cuando tenía sólo 19 años y recientemente se los retiró en la ciudad de Miami, lugar al que muchas mujeres acuden para realizarse el procedimiento.

