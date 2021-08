El Escorpión dorado vs “El Capi” Pérez: así discutieron sobre la comedia en Tokio 2020

Hace unas semanas "El escorpión dorado" compartió con "El Capi" en TV Azteca (Foto: @laresolanamx/ Instagram)

Ha sido una práctica frecuente en las transmisiones deportivas de las televisoras mexicanas, especialmente en aquellas referentes a los Mundiales de futbol y los Juegos olímpicos, el uso de un cuadro de cómicos que le den a las justas deportivas el toque divertido para hacer más amenas las transmisiones.

Incluso, se volvió una tradición tanto en TV Azteca como en Televisa, hasta el punto de que ciertos sectores del público ponían más su atención a las transmisiones donde comediantes como Andrés Bustamante El güiri-güiri, Eugenio Derbez y El compayito, le daban su toque especial a las notas de color de los eventos deportivos.

Sobre este tema, el youtuber Alex Montiel, conocido por su trabajo como El escorpión dorado, un personaje que ha entrevistado a diversas figuras del ambiente artístico y público mexicano con un estilo que algunos han catalogado como soez, compartió una reflexión referente al desempeño de los humoristas de la televisión mexicana que estuvieron presentes en Tokio 2020.

Alex Montiel aseguró que los humoristas de antaño dejaron "la vara muy alta" (Foto: Instagram/@goldenescorpion)

El comentario de Montiel, hermano del también famoso influencer Werevertumorro, no fue del agrado de Carlos Alberto El Capi Pérez, comediante de TV Azteca, quien al parecer tomó la reflexión de su colega como un ataque personal.

Y es que el comediante que participa en la televisora en espacios como Venga la alegría y La resolana, fue el encargado también de amenizar con sus contenidos las transmisiones de los juegos olímpicos que recién llegaron a su final. Sin contar con una amplia trayectoria en la comedia, la popularidad de El Capi fue suficiente para ser elegido en estas transmisiones.

Alex Montiel, quien estudió en las instalaciones del CEFAC, de TV Azteca, y quien ha presumido tener un amplio conocimiento de la producción televisiva, criticó el desempeño de los contenidos humorísticos en la jornada olímpica, asegurando que de aquella comedia de antaño nada se pudo apreciar en esta ocasión.

Al parecer "El Capi" tomó la reflexión como un ataque personal (Foto: Twitter/@VengaLaAlegria)

“La historia que construyeron Andrés Bustamante y Eugenio Derbez en olímpicos y mundiales dejó la vara tan alta que todo lo demás deja a desear. Quién podrá estar a la altura de esas historias. Un reto que, aunque peligroso, suena muy atractivo”, escribió Alex Montiel este sábado en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, parece ser que la crítica del popular youtuber fue tomada de forma personal por El Capi Pérez, quien con un estilo “pasivo-agresivo” ironizó acerca de que a ver si el influencer podría hacerlo mejor:

“Tienes razón, la vara está muy alta, pero lo seguimos intentando compa, con muchos huevos y corazón. Quizás tú, mi Alex Monthy, seas quien esté a la altura de ese reto, pero para demostrarlo tendrás que dejar de criticar y ponerte a chambear”, fue la contundente respuesta del titular de La resolana Nius.

Los comediantes se enviaron mensajes "pasivo agresivos" a través de sus cuentas de Twitter (Foto: Captura de pantalla)

Tras la “observación” de Pérez, el actor detrás de El escorpión dorado argumentó su punto y suavizó la fricción de lo que llamó “una reflexión personal con la gente”.

“Lo he hecho (ponerme a chambear) desde mis plataformas independientes con millones de visitas generadas con todo mi esfuerzo y propios recursos, por otra parte tú eres de lo más cabrón que hay en TV @elcapiperez por eso siempre he hablado bien de ti inclusive cuando ni te enteraste y por eso sólo he ido a TV Azteca cuando tú me invitaste… creo que te tomaste personal el tuit que lejos de ser una crítica fue una reflexión personal que compartí con la gente”, expresó.

Tras el intercambio de mensajes, los comediantes suavizaron el tono (Foto: @goldenescorpion/ Instagram)

Y es que se sabe que Montiel y Pérez sostienen una buena relación de amistad y ya han coincidido en distintas ocasiones en eventos del rubro que ambos enarbolan: la comedia, por lo que El escorpión se mostró sorprendido por la forma en que reaccionó el comediante que aparece todas las mañanas en el programa matutino de la televisora del Ajusco.

Para conciliar, fue El Capi quien acordó pronto platicar con su colega: “Te quiero machín, mi Alx Monthy, ya platicaremos de comedia y otros temas, acompañados de tequila y chicohongos ALV”, finalizó.

