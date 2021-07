“Estamos viviendo un Black Mirror”: Escorpión Dorado opinó sobre el caso YosStop

Escorpión Dorado habló abiertamente de lo que piensa respecto al caso de YosStop y Ainara Suárez (Foto: Instagram/@goldenescorpion)

Alex Montiel, mejor conocido por su personaje de Escorpión Dorado, fue invitado al podcast del comediante Alex Fernández en donde dio su opinión sobre la denuncia hacia Yoseline H y comparó su caso con la serie de Netflix Black Mirror por el papel que la tecnología juega en nuestras vidas y la forma en que está repercutiendo en la sociedad.

Escopión Dorado fue el invitado especial en la emisión de esta semana del Podcast de Alex Fernández, en donde Montiel expuso que consideraba a YosStop como un chivo expiatorio en la actual persecución hacia quienes fueron denunciados por Ainara Suárez por abuso sexual y difusión de las imágenes de su agresión sexual.

El “Dios del Internet” comenzó por criticar la forma en que las autoridades llevan a cabo los procesos legales y judiciales en México, pues mientras Yoseline está en la cárcel esperando su juicio en calidad de presunta culpable, quienes violaron a Ainara están en libertad, sin ningún tipo de castigo.

Escorpión Dorado aseguró que YosStop está pasando un momento difícil al no saber qué pasará en un futuro (Foto: Captura de pantalla)

”Si eres culpable o no, a ver, cabr*n, ¿a quién le va a gustar estar encerrado en la cárcel cinco días? Imagínate, pinch* infierno de ‘¿qué hago y qué no?’. Si eres culpable, órale, a la chingad*. Empieza el proceso y que se dicte sentencia o no. Si eres inocente, que también se comience su defensa, pero mientras sí o mientras no también dicen, y obviamente falta muchísima información, que los otros weyes que se pasaron de rosca con la chavita, ahí están como si nada y obviamente usan al chivo expiatorio”, dijo.

Y es que YosStop fue aprehendida por presunta posesión y difusión de pornografía infantil, después tuvo que esperar cinco días a que fuera su segunda audiencia en la que la vincularon a proceso, por lo que ahora esperará dos meses -tiempo en el que se llevará a cabo el cierre de la investigación complementaria- tras las rejas de la penitenciaría Santa Martha Acatitla para su siguiente audiencia.

Ainara Suárez aclaró algunas dudas sobre su caso en TikTok (Video: TikTok/@_arafonte)

Por otro lado, Ainara a través de su cuenta de Instagram explicó que sus presuntos agresores no han sido detenidos debido a que su proceso, a comparación del supuestamente cometido por Yoseline, lleva su propio tiempo, además de que “no significa que no esté buscando justicia por lo que me hicieron estos tipos, solo que son procesos diferentes”, explicó Suárez.

Por la naturaleza de las acusaciones en contra de la youtuber, Escorpión Dorado trajo a colación Black Mirror, pues aunque en algún momento las historias contadas en esa serie podían parecer muy lejos de la realidad, aseguró que es algo que ahora estamos viviendo.

“Estamos viviendo un pinch* Black Mirror de las redes sociales que todo el mundo se cagab* de risa de lo que veíamos en ficción, pero ya sucedió de todo: escándalos sexuales, videos filtrados. Este caso no es el único que ha pasado; muchos youtubers inclusive amenazaron a otros youtubers en Twitter y en redes sociales y en YouTube diciendo que tenían video de otros”, dijo Montiel.

YosStop actualmente está esperando su próxima audiencia desde el reclusorio femenil Santa Martha Acatitla (Foto: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México)

Continuó diciendo: “A ver, están agarrando a una para poner un ejemplo, porque si no se irían a todos estos weyes que alguna vez han declarado todo esto que te estoy diciendo. Está de la chingad* que exista no tanto la persecución, sino también la inconsciencia de todo el pinch* mundo en pensar que no tienen consecuencia todas las cosas que dices y que haces. Hay que pensar, cabr*n”.

El comediante recordó al público que ya existe la Ley Olimpia que defiende a las víctimas de acoso digital, por lo que las personas que suelen filtrar imágenes con contenido sensible o sexual sobre otras por diversión deberían conocer que ya no deben seguir actuando de la misma forma, pues YosStop es un ejemplo de que dicha ley sí está siendo aplicada.

