“No eches mentiras”: Oswaldo Sánchez le respondió a Cuauhtémoc Blanco en una charla con el Escorpión Dorado

Oswaldo Sánchez llamó mentiroso a Cuauhtémoc Blanco por su polémica separación del Mundial de 2006 (Foto: Cuartoscuro/Instagram)

Ricardo Antonio La Volpe ha sido uno de los directores técnicos más polémicos al frente de la Selección Mexicana. De hecho, una de las decisiones más cuestionadas por la afición fue el haber separado a Cuauhtémoc Blanco del plantel que disputó el Mundial de 2006, realizado en Alemania. El actual gobernador de Morelos llegó a señalar al estratega, así como al grupo encabezado por Oswaldo Sánchez, como culpables, pero el exportero contrarió su versión.

En una charla con el Escorpión Dorado, el analista deportivo fue puesto a una sesión de preguntas incómodas. Una de ellas fue la decisión de no considerar al americanista en la convocatoria. Y es que, de acuerdo con señalamientos del anfitrión de la entrevista, el grupo de jugadores tapatíos del Tricolor estuvo en contra de considerar a aquellos personajes que, como Blanco, no militaban en equipos o fueran originarios de Jalisco.

Al respecto, Sánchez Ibarra negó que él haya tenido injerencia en la decisión y afirmó “Cuauhtémoc dijo ‘es que no me quisieron llevar ellos’. A ver, Cuauhtémoc, no eches mentiras, el que no te quiso llevar fue La Volpe, papá. Tú te llevabas más con él. Siempre discutías”. De igual forma, recalcó que el grupo, integrado también por Pavel Pardo, Rafa Márquez y Jared Borgetti, no tuvo cabida en su separación.

El americanista tuvo participación en Sudáfrica 2010, cuando La Volpe ya no dirigía a la Selección Mexicana (Foto: Ramón Sotomayor/cuartscuro.com)

“Cuauhtémoc no estaba bien con Ricardo. No había estado en el proceso. La selección calificó caminando en ese Mundial. Entonces Ricardo, yo creo, sacó sus conclusiones y dijo ‘para qué quiero a Cuauhtémoc si el equipo está bien’, pero no es una decisión nuestra. Si me hubieran preguntado a mí a quién llevar, pues me llevo a mi hermano, también jugaba futbol”, declaró el mundialista.

Además, Sánchez aseguró que en las vísperas del torneo, diversos jugadores abogaron por la inclusión de Cuauhtémoc Blanco en la lista final de jugadores. Sin embargo, el estratega se inclinó por la convocatoria de Antonio Naelson “Sinha”, quien disputó toda la ronda de clasificación y, a su gusto, cumplió con las expectativas técnicas para el funcionamiento del plan de juego ideado por el argentino.

