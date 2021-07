“Pinch* periodistilla”: Álex Montiel tundió a Kaffie por señalamientos sobre el Escorpión Dorado

Fotos: @alexmonthy / @kaffievillano

El comunicador Álex Montiel explotó contra las declaraciones del periodista de espectáculos Álex Kaffie, quien afirmó en su columna Sin Lisonja que la presencia del personaje Escorpión Dorado tiró el rating del programa El minuto que cambió mi destino del conductor Gustavo Adolfo Infante.

“Pinche periodistilla ahí de estos que se dedican a hacer chisme sacó: ‘El peor rating en la historia de Gustavo Adolfo’. No dijo ningún dato, nada más así de ‘Yo digo que fue el peor dato’”, expresó Montiel sobre el conductor de Sale el sol.

El influencer puntualizó que las palabras de Kaffie no estaban complementadas por ningún dato que asegurara que la presencia de su famoso personaje no había gustado al público. “Nada más lo dijo así al aire, lo escribió así a la ligera, y entonces muchas personas empezaron a replicar eso”, compartió a través de su canal de Youtube La Lata.

LA LATA

Montiel aseguró que platicó con Gustavo Adolfo. Le cuestionó si era verdad lo que el conductor habría dicho. Infante respondió: “Ay, amigo, ya sabes cómo es la gente y la competencia. No es verdad eso”.

Durante el video, Álex habló de que el público del programa El minuto que cambió mi destino está conformado en general por personas mayores, por lo que la propuesta de Gustavo de entrevistarlo a él era más una búsqueda de generar y atraer público más joven. “Es una apuesta, es una construcción”, comentó el creador del Escorpión Dorado.

Además, reflexionó sobre su experiencia al ser una figura pública tan polémica. “Todos los días la gente te dice cosas súper feas y todos los días te dice cosas súper bonitas y hay personas que se enganchan con una y con otra para que se ‘les suba la caca a la cabeza’ y sean súper soberbios o para deprimirse y pensar que son súper pendejos. Ni una ni otra es verdad”, expresó el youtuber.

Gustavo Adolfo Infante y el Escorpión Dorado han colaborado en diversas ocasiones juntos. (Foto: @gainfante/ Instagram)

Kaffie, reconocido también por sus polémicas columnas de opinión en el periódico El Heraldo de México, comenzó el texto así: “La presencia del Escorpión Dorado tiró al suelo el rating de esa emisión (que frecuentemente es la más vista de Imagen Televisión el día sábado)”.

“No miento, en lo que tiene de existencia ‘El minuto que cambió mi destino’ no había tenido un rating tan diminuto como el que tuvo ahora que el invitado fue el youtuber mexicano Alejandro Montiel Gutiérrez”, fueron las palabras que escribió Kaffie en su columna del 2 de junio del 2021.

En esta emisión del programa de televisión que es transmitido por Grupo Imagen, Álex Montiel se presentó “sin máscara”, pues a ratos aparece con el personaje de el Escorpión y en otros momentos habla como Alejandro, con otro vestuario y sin la máscara de lucha libre.

Alex Montiel, quien creó el personaje Escorpión Dorado, tiene una sección llamada Anecdotario (Foto: captura de pantalla/YouTube La Lata)

Por otro lado, en el video de la reacción también narró cómo fue que surgió el roce que alguna vez existió entre él y el conductor de De primera mano. “Lo que pasó, que se los había platicado, fue en el contexto de la primera interacción que tuve con Platanito y se mencionó que estaban Gustavo Adolfo y Platanito peleadísimos, así güey, a muerte”, contó el influencer, que cuenta con más de 8 millones de seguidores en su canal Peluche en el estuche.

“Yo creo que Gustavo Adolfo sí pensaba que éramos muy cercanos y entonces ya me consideraba como que a lo mejor el amigo de su enemigo era su enemigo. Pues no, güey, yo, ya se los he dicho, yo trato de ir por la vida tirando buen pedo y trato de no clavarme en ese tipo de cosas”, contó Montiel. Sin embargo, ambos artistas resolvieron sus diferencias.

SEGUIR LEYENDO: