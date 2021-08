“Era como DiCaprio en Tokio”: Rommel Pacheco narró en Ventaneando cómo vivió su último clavado

(Foto: Instagram/@ventaneandouno)

Después de representar a México en cuatro ediciones de los Juego Olímpicos, el clavadista Rommel Pacheco dijo adiós al trampolín. En entrevista con el programa Ventaneando el deportista mencionó que uno de los principales motivos de su retiro se debe a su edad, sin embargo recordó los momentos previos a su último salto.

“Muchos ya sabían, y yo ya les había comentado ‘este es mi última’, y la verdad yo era como el DiCaprio en Tokio. Hasta ellos querían que me dieran la medalla. Y al final no se dio y una parte de mí sí está triste”, señaló Pacheco a los conductores.

Rommel comentó que se va triste por no conseguir una medalla, pero feliz por haber vivido de nuevo la experiencia de representar a México (Foto: Twitter@COM_Mexico)

Rommel comentó que más allá del valor material que pueda dejar un triunfo en los olímpicos, para el deportista yucateco importa más el impacto que puedas generar en los mexicanos: “Lo que he entendido con todos estos años es que las medallas, que afortunadamente he tenido muchas, sí es el pedazo de metal, de plástico o lo que te den, pero más allá de eso es la experiencia, la amistad, la huella que puedas dejar y el mensaje que le puedas dar a la gente”.

“El cariño de la gente, el respeto, el reconocimiento, eso no lo ganas, a veces ni con la medalla”, añadió

El yucateco habló que después haber finalizado los Juegos Olímpicos le dedicará más tiempo a su esposa y emprenderá un nuevo camino en su papel como diputado federal por el Partido Acción Nacional.

“El primero de septiembre entro a esta legislatura y contento porque no fue plurinominal, fue elección popular”, platicó al ser cuestionado sobre el rumbo que tomaría su vida tras decirle adiós al trampolín.

Pacheco fue electo diputado federal por parte del PAN (Foto: Twitter@COM_Mexico)

Pacheco resaltó su larga experiencia dentro y fuera del deporte, pues señaló estar preparado para emprender su cargo de manera plena: “La gente sólo me conoce en traje de baño y tirando clavados, pero tengo una licenciatura, estoy apunto de que me den el título de la maestría, tengo un doctorado Honoris Causa, 11 años en el ejército, formo parte de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Mexicano, de la Comisión Panamericana de Natación, soy empresario en Mérida, he colaborado con muchas fundaciones y asociaciones y esa experiencia, disciplina y trabajo que he tenido a lo largo de la vida es llevarla a la Cámara de diputados”.

Ante una nueva etapa en su vida que apenas comienza para el mexicano, su mayor objetivo será apoyar al deporte desde otro lugar, luchando por tomar decisiones que apoyen a los atletas de México. “Desde esta trinchera voy a trabajar con excelentes deportistas, con dirigentes de CONADE, con el Comité Olímpico, entrenadores y federativos para poder hacer una amalgama y lograr objetivos mucho más altos”, señaló para Azteca Deportes.

Rommel fue electo diputado federal por el tercer distrito del estado de Yucatán por el PAN para el periodo 2021-2024. Destacó que su principal labor será reconocer la importancia del deporte para encaminar propuestas hacia su mejora general en México. “Muchos diputados no conocen el deporte antes de aprobar o desaprobar el presupuesto y el deporte es una inversión que va directamente a la salud, a prevención de enfermedades y a prevención de delincuencia”, agregó.

