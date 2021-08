Kimberly Loaiza reveló que se hizo cirugía de aumento de senos y las razones para hacerlo

La influencer se someterá a otra cirugía estética (Foto: Instagram/@kimberly.loaiza)

La youtuber Kimberly Loaiza rompió el silencio sobre la operación a la que se sometió a inicios de julio de este año y confesó que se realizó a una cirugía de aumento de senos a causa de su reciente lactancia.

Durante un video publicado en su cuenta de YouTube, Kimberly explicó que decidió operarse el busto luego de que amamantó a su segundo hijo. Sin embargo, expresó que su deseo surgió tiempo antes a causa de que no “se sentía conforme” con su cuerpo.

“En un video de hace mucho tiempo, ya les había dicho que me quería someter a una cirugía de aumento de busto, porque no estaba muy conforme con las que diosito me mandó. Estaban muy chiquitas”, expresó en el video titulado “Me operé”.

“Nunca me las operé porque dije ‘bueno ya, equis’. Pero ahora, después de mis embarazos, después de amamantar y después de todo, lo que tenía se me hizo así como un poco triste, como una pasita. Se entristecieron”, explicó, en referencia a su busto.

Además, añadió que este no fue el único procedimiento estético al que se sometió, pues también se practicó una liposucción y lipotransferencia con el objeto de recuperar la silueta que tenía antes de sus dos embarazos.

Anteriormente, la influencer también conocida como “Lindura mayor”, presumió su figura durante la entrega de los Premios Juventud, que se llevaron a cabo el jueves último, luego de que anunció que se sometió a algunos “arreglitos”.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer mostró su silueta con un traje de cuerpo completo hecho con lentejuelas de color negro que acentuó su delgada cintura y el resto de su figura. También sorprendió a sus fanáticos con una larga cabellera rubia que hasta el momento había llevado en color negro.

“La pasamos increíble hoy en los premios, todo esto gracias ustedes familia, son los mejores”, escribió Kim desde la red social en referencia a la ceremonia en donde se presentaron diversos artistas de la escena latinoamericana.

La influencer acompañó el mensaje con una instantánea de sí misma posando con el atuendo que utilizó durante la premiación y que al momento acumula más de 3 millones de ‘me gusta’.

Los seguidores de Kimberly reaccionaron halagando su figura y el cambio que hubo en ella a raíz de la cirugía: “Amo, te ves espectacular”, “Reina”, “Preciosa”, “Qué hermosa estabas hoy en los premios más top de LATAM, te lo merecías mi reina” y “te ves hermosa”, escribieron algunos usuarios.

Aunque también hubo quien comentó que “extraño a la Kim de antes, cuando eras más natural”. Las críticas escalaron a tanto, que posteriormente Juan de Dios tuvo que pedir a sus seguidores que apoyaran a Kimberly.

Al momento de anunciar la operación Kim simplemente escribió: Me operaré el cuerpo, deséenme mucha suerte”, desde su cuenta de Instagram junto a un video de sí misma en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México.

En ese entonces, los seguidores de Kimberly la cuestionaron sobre el procedimiento que se realizaría. Sin embargo, la creadora de contenido se limitó a decir que “se operaría el cuerpo”.

Kimberly permaneció en el nosocomio desde el 6 de julio hasta su recuperación. Durante ese tiempo publicó diversos TikTok en donde se dejó ver en bata de hospital y respondió a las críticas de aquellos que opinaron que no debía operarse porque “así estás bien”.

“Yo creo que me operé porque lo necesitaba. En mí y en mi pensamiento, porque me veía y decía ‘unos arreglitos, ¿no? Unos pequeños arreglitos, se va a ver mejor’ y pues sí. La verdad vi unas fotos de cómo quedé y me gustó mucho”, admitió en un video.

