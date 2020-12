“Sí probé pero nunca estuve en una clínica”: Cesar Bono admitió tener su propia historia con las drogas

César Bono ha sido uno de los histriones que más se han ausentado de la televisión debido a problemas de salud causados por cuestiones naturales algunos pero otros por el consumo de sustancias adictivas que le dejaron una gran marca en su salud, sin embargo quien lo ayudó mucho en esos tiempos fue precisamente Manuel “El Loco” Valdés.

El comediante recordó con mucho cariño al último de los hermanos Valdés, quien fue uno de sus grandes amigos y con quien tuvo la confianza de aceptar consejos que definitivamente le ayudaron mucho a mejorar su calidad de vida y a enderezarse antes de caer en las garras de una adicción. Así lo dijo Bono en una entrevista para el programa de espectáculos De Primera Mano:

Con muchisísimo amor y respeto. Fue una amistad que no me costó trabajo obtener, no sabes que cariño tuvo para conmigo, sobre cualquier cosa porque también había una brecha generacional entre los dos. O sea yo hubiera podido ser hijo del “Loco” Valdés por cuestión de edades. Me llevaba 20 años