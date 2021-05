Actriz de “Vecinos” denuncia violencia intrafamiliar: “Me golpeó cuando tenía ocho meses de embarazo”

Yael Duval se desempeña como actriz y modelo (Foto: @yaelduval23/Instagram)

Yael Duval, actriz de la serie cómica Vecinos, confesó que hace algunos años sufrió violencia intrafamiliar por parte de su pareja sentimental. A pesar de que ya no viven juntos, Duval declaró que sigue batallando legalmente para encontrar justicia.

A principios de año, la modelo mexicana se integró al elenco de la exitosa serie en donde comparte cámaras a lado de actores como Mayrín Villanueva, Eduardo España, Macaria y César Bono, entro otros. Con el personaje de una sirvienta, Duval pretende formar parte de la vida de los habitantes del famoso edificio durante la temporada 10 y 11.

La joven actriz ofreció una entrevista para la revista TV y Novelas, en donde reveló que hace casi dos años tomó la decisión de divorciarse de su esposo, Anuar Narchi Monroy, debido a que la violentó física, psicológica y emocionalmente cuando vivan juntos. Incluso, dijo que los dos hijos que procrearon también sufrieron los estragos de los actos de su padre.

En el año 2019 se divorció de su entonces esposo, con quien procreó dos hijos (Foto: @yaelduval23/Instagram)

“Me golpeó cuando tenía ocho meses de embarazo y luego nos atacó a mí y a mi mamá, entonces entendí que es una persona a la que no quería tener como pareja. Tenemos dos hijos en común, y la relación que lleva con ellos es aparte, por eso le otorgué el derecho a que los viera, pero en una ocasión me regresó a mi hija con quemaduras de segundo grado”, denunció.

Duval reveló que las quemaduras de su hija se debieron a que estuvo expuesta al sol sin precaución, por lo que levantó una carpeta que dejó el acto como negligencia infantil.

Después de que en el año 2019 “Alondra” tomara cartas en el asunto, se inició un proceso legal en contra de su esposo, por lo que pasó casi dos meses en el Reclusorio Sur. Sin embargo, actualmente se encuentra viviendo en libertad condicional aunque, de acuerdo con las palabras de la actriz, su expareja sigue siendo una persona agresiva que consume sustancias nocivas para su salud.

La actriz y modelo, Yael Duval, compartió en redes sociales su emoción por haber participado en esta serie de comedia (Captura: Instagram @yaelduval23)

Yael Duval explicó que existen dos videos incriminatorios, uno que fue grabado cuando Anuar la estaba golpeando cuando estaba embarazada y otro en donde agredió físicamente a ella y su madre.

“No le importó que ella sea una señora de la tercera edad, aun así, la arrastró y pateó, la golpeó con una macana retráctil militar y después se fue contra mí, incluso, se puede ver que una tía y varios vecinos intentaron defendernos, llegaron seis patrullas y se resistió al arresto, tuvieron que llevárselo a la fuerza”, dijo.

En cuanto a la relación que su ex pareja tiene con sus hijos, la actriz de 31 años declaró que continua viéndolos, Su hija tiene seis años, mientras que su segundo bebé, el que estaba en su vientre cuando fue violentada, tiene dos. Duval explicó que, debido a todas las situaciones que vivió junto a su primogénita, la niña asiste a terapia psicológica ya que fue diagnosticada con ansiedad y depresión infantil.

Actualmente le da vida a "Alondra", una sirvienta en la serie cómica "Vecinos" (Foto:@yaelduval23/Instagram)

Yael Duval contó que se casó con su ex esposo cuando tenía 23 años y se separaron a los cinco años de vivir juntos. Hoy en día, la modelo tiene 31 años de edad y aún tiene enfrentamientos con su ex pareja, pues hace a penas dos semanas se presentó en su casa, grafiteó su puerta e intentó pasar quitando la chapa, además de que le grito y ofendió desde afuera. Duval llamó a la policía y se lo llevaron detenido, por lo que quiere que se le revoque la libertad condicional.

La actriz mexicana explicó que decidió hacer pública su situación debido a que teme por su integridad, se encuentra preocupada y asustada aunque su agresor tiene una orden de restricción.

