Del papá de Galilea Montijo a la mamá de Itatí Cantoral: las muertes por COVID-19 que destrozaron a famosos

Luego de que el pasado 5 de agosto el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Nayarit, compartió la noticia del fallecimiento de Gustavo Montijo Talamantes, padre de la conductora Galilea Montijo, la última reconoció en el programa ”HOY” que su progenitor falleció por COVID-19.

Pese a que no llevaba una buena relación con Gustavo, Galilea aclaró que apoyaba a su mamá, además de enfatizar que no convivió mucho con él. “A pesar de tener pocos recuerdos y muy vagos de mi infancia con mi papá pues me entristece, por supuesto, su partida. Y hace unos 10 años que él decidió regresar a Guadalajara con mi mamá, pues yo lo acepté por la felicidad de mi mamá, que siempre esa ha sido mi intención, ver feliz a mi mamá (...) Ahora que mi papá se fue, me toca seguir viendo por mi mamá.”

Además, la conductora de “HOY” mando un mensaje para las personas que están pasando por una situación similar, esperando reciban su cariño y no pierdan la fe en Dios, además de continuar cuidándose, pues su papá estuvo hospitalizado 10 días aún teniendo ambas dosis.

De acuerdo con el Inegi, la COVID-19 fue la segunda causa de muerte en 2020, pues en ese año fallecieron 201,163 personas, un 60% superior al reportado oficialmente por la Secretaría de Salud.

OTROS FAMOSOS QUE PERDIERON A FAMILIARES POR COVID-19

Óscar Salazar, el medallista que ganó dos medallas en Tae Kwon Do para Egipto también perdió a su padre el año pasado a causa del COVID-19. Reinaldo Salazar, también fue deportista y entrenador de Tae Kwon Do de la selección de México y Premio Nacional del Deporte 2006. Falleció el año pasado por COVID-19, por lo que Óscar le dedicó las medallas de bronce a su memoria.

Oscar Salazar Blanco (Foto: Instagram@oscartkdm)

Eloísa Ahumada de Bacca, la madre del futbolista colombiano Carlos Arturo Bacca perdió la lucha contra el virus del SARS-Cov-2. La mujer de 60 años se encontraba en observación por las deficiencias que presentaban sus pulmones, falleció en la madrugada del martes 1ro de junio.

Ricardo Franco, actor de Televisa perdió a sus dos padres en menos de una semana por coronavirus. Mediante una foto en Instagram, se despidió con un mensaje

“Me despido con mucha fortaleza y demasiado orgulloso de tener unos padres como uds! ahora están juntos ayer te despediste de mi mamá vi tu alma en mi casa se que están juntos mis amores se fueron tomados de la mano y mi papá como siempre ahí te estaba esperando a que te fueras con el, hoy afronto su partida de la manera mas hermosa con la que uds me enseñaron y es la de amar de ser bueno y sobre todo siempre creer en dios tener fe y ser fuerte...”

Pepe Guardiola, ex jugador y entregador de fútbol español, perdió a su madre el 6 de abril del 2020, Dolor Sala Carrió murió a los 82 años luego de contraer coronavirus. En ese momento, el equipo Manchester City lamentó el fallecimiento en su cuenta de Twitter.

Foto/Captura/Twitter@ManCity

Después, el ex futbolista donó un millón de euros a la Fundación Ángel Soler Daniel en Barcelona para la compra de material sanitario y poder luchar contra la pandemia.

En agosto del 2020 falleció Itatí Zucchi, mamá de la actriz Itatí Cantoral por complicaciones derivadas del COVID-19. La actriz contó en una entrevista a Ventaneando que el trabajo ha sido de mucha ayuda para que la pandemia no le resulte tan pesada.

En la entrevista también confesó que su madre tuvo serios problemas, después de dar positivo a la prueba COVID-19, por lo cual fue hospitalizada. La actriz comentó que tuvieron de oportunidad de hablar con ella por última vez.

“A mi mamá la contagió una enfermera, pasó 30 días en el hospital covid y murió cuando la dejaron salir del hospital, pero murió a raíz de todo lo que le había hecho también el covid, le destruyó los pulmones. Desgraciadamente mi madre murió, no por covid, pero sí atravesó el covid y el covid le ayudó a morirse”, contó Itatí Cantoral.

Después del fallecimiento de su madre, Itatí confesó que tuvo COVID-19 pero ella fue asintomática. Además recalcó que en cuanto a esta pandemia y al cuidado tanto de su familia como el personal ha gastado más de 100 mil pesos.

