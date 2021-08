En el funeral de su suegro y con un anillo de 1 dólar: así fue la insólita petición de matrimonio de Lupillo Rivera a Gisselle Soto

El pasado mes de junio, Lupillo Rivera confirmó que estaba casado con Gisselle Soto (Foto: Instagram/@gorgizz)

Después de la polémica generada por su anterior relación fallida con Belinda y el tatuaje borrado de su brazo, Lupillo Rivero volvió a dar de qué hablar, pero ahora por la insólita manera en la que le pidió matrimonio a su pareja Gisselle Soto.

A través de una entrevista con el programa Hoy día, la empresaria mexicana reveló que “El Toro del Corrido” le entregó un anillo de un dólar, hecho por la tía de Gisselle, durante el funeral de su padre, quien falleció en mayo de este año.

“Desafortunadamente en mayo de este año perdí a mi papá. Ahí, en el funeral, le pidió permiso a mi mamá. Yo no me lo esperaba. Hizo que una tía mía hiciera un anillo de un dólar. Y dijo: ‘si esta mujer me acepta un anillo de un dólar, She’s the one”, contó la también cosmetóloga con una sonrisa en su rostro.

Con apenas 26 años, Soto ya se encuentra casada, legalmente, con Lupillo, de 49 años. El pasado 27 de junio, durante una conferencia de prensa en California, Estados Unidos, cuando aseveró: “No es mi novia, la muchacha, es mi esposa”, al tiempo que aseguró llevan tiempo casados.

A pesar de ello, Gisselle Soto aseguró en la misma entrevista que busca tener una boda de ensueño, donde pueda lucir un hermoso vestido blanco, dentro de una iglesia, por lo que ya “andan en los planes” para realizar esta ceremonia.

La empresaria mexicana aseguró que busca hacer una familia con Lupillo (Foto: Instagram/@gorgizz)

También reveló cómo se conocieron ambos durante la pandemia de COVID-19 que ha azotado al mundo desde hace casi dos años.

De acuerdo con lo declarado por la empresaria, Lupillo fue quien le envió un mensaje directo a su cuenta de Instagram para decirle “eres muy guapa”, pero el amor verdadero llegó durante su primer encuentro personal, pues ambos se dijeron “te amo” sin pensarlo.

“Me robó Lupillo Rivera. De hecho, el primer día que nos conocimos me dijo ‘uy, el día que abras tu salón aquí en Temecula’ y pues mira… ahora estoy aquí bien comprometida y muy feliz (...) El primer día que lo conocí le dije ‘no puedo creer que te esté diciendo esto, pero te amo’ y dijo: ‘yo también, vas a ser mi esposa’”, declaró Soto, con el rostro sonrojado y una sonrisa de oreja a oreja.

Los aspectos que le enamoraron del integrante de la dinastía Rivera fueron su sencillez y humildad, aspectos que contrastan con sus celos, aunque no aclaró si han existido problemas por esta actitud.

Sobre la relación son los hijos de Lupillo, Gisselle aseguró que con sus hijas, Anaya, Abigail, Angélica y Baby Rivera, no se lleva mucho, pues “cada quien tiene su vida”, pero la situación es diferente con L’rey, de 11 años, quien actualmente vive con ellos.

Finalmente, señaló que su matrimonio va de la mejor manera hasta ahora, pues su esposo es muy amoroso, bromista y romántico, además de que sabe lo que le gusta a una mujer. Asimismo, confesó que le gustaría formar su propia familia con él. “Unos mini mi, unos peloncitos”, sentenció.

Gisselle Soto conoció a Lupillo rivera por Instagram, y el primer día que se vieron se dijeron "te amo" (Foto: Instagram/@gorgizz)

¿Quién es Gisselle Soto?

La joven empresaria nacida en México comenzó a hacerse de un nombre cuando, a los 22 años y tras terminar la universidad, abrió su propio negocio de belleza en una de las zonas más prestigiosas de West Hollywood.

Tras varios años, tuvo que mudar su salón a Temecula, California, donde vive su enamorado, a quien conoció en el año 2020 y con quien confirmó su relación en septiembre de ese año.

Ahora, con casi un año de relación, varios meses de casados y con una boda por la iglesia en puerta, la pareja Rivera-Soto buscará seguir aumentando su historia y dejar atrás los dimes y diretes que las polémicas han generado a su alrededor.

