Lupillo Rivera vs Mayeli Alonso: una nueva batalla al interior de la dinastía por el cuidado de sus hijos

(Foto: Instagram)

En medio de los problemas por dinero dentro de la dinastía Rivera, surge un nuevo pleito entre Lupillo Rivera y la madre de sus hijos Mayeli Alonso.

Los conflictos entre estos dos personajes son constantes, pero durante los últimos días se han intensificado porque el “Toro del corrido” se unió a Daisy Cabral, la compentencia comercial de la madre de sus hijos Lupita y L’Rey.

A esta inconformidad ahora se suma la inconformidad del cantante de regional mexicano al ver a su hija en una fiesta con algunos hombres en poca ropa, lo que despertó una nueva afrenta con Mayeli Alonso.

Desde sus redes sociales, Lupillo Rivera contó que llegará hasta las últimas consencuencias en contra de quien permita que sus hijos presencien actos de este tipo.

Lupillo Rivera contó que llegará hasta las últimas consencuencias en contra de quien permita que sus hijos presencien actos de este tipo.

“No hay excusas por este tipo de actos… bajarse los pantalones enfrente de mi hija Lupita y mi hijo L’Rey en dos ocasiones y que su madre lo permita que sabemos porque que mas pasará cuando no hay cámaras… nunca le he deseado mal a ninguna de estas personas, pero esto NO TIENE PERDÓN…”, escribió desde su cuenta de Instagram al lado de un video en el que mustra su furia contra la madre de sus hijos.

Mayeli no se quedó callada y a traves de las redes sociales también mostró su inconformidad con la conducta que está mostrando el intérprete de Grandes Ligas y El Pelotero.

“Yo creo que tú sabes Lupe, perfectamente, que si alguien cuida bien a mis hijos, soy yo. Tal vez te molestó ver que ya era tarde y la niña andaba conmigo. Te molestó lo que pasó, que ella viera eso. Pero yo creo que hay veces que mi hija ha visto otro tipo de cosas en internet de tu familia que la puedan traumar más. Hay gente de tu familia que enseña las nalgas y yo creo que ese es un trauma más grande para un niño y no pasa nada porque mi hija es una niña madura, mi hija sabe los límites de las cosas”, dijo en video publicado en sus redes sociales.

Además compartió una serie de historias en las que habla de las acciones que sus hijos han presenciado al lado de Lupillo RIvera: “Me extraña porque te pones a hacer tanto circo si en tu familia siempre hablan de sexo, enseñan pompa, bailan, hablan de actos sexuales muy normal (la gente sabe muy bien a lo que me refiero... existe contenido nudista de personas muy cercanas a ti y a mis hijos”.

(Foto: Instagram)

“Esto que estás haciendo afecta más a mis hijos de lo que crees. No los utilices para salvar lo que tus socios nos han hecho. ¿A poco tan vendido eres? Deja tus ventanas de humo, esas me las paso por el arco del triunfo”, concluyó.

Este nuevo conflicto entre la ex pareja se suma al que vivieron a finales del 2020, cuando se enfrentaron por conocer quién había sido el responsable de promover los contagios de COVID-19 en su entorno cercano.

Todo comenzó cuando L’Rey, el hijo de ambos, fue diagnosticado con coronavirus y se confirmó las enfermedades tanto del cantante como de su joven novia, Giselle Soto.

Alonso usó su cuenta de Instagram para arremeter contra el hermano de Jenni Rivera, quien supuestamente no la dejaba comunicarse con sus hijos, por lo que lo acusó de promover el odio, el cyberbullying y ser “malo” con ella.

Varios días después y a pesar de que ya había aclarado esta situación a través de un video publicado en su Instagram, Lupillo Rivera se refirió a los comentarios que hizo su ex pareja y aseguró que no entendió el origen del problema.

“Ellos se comunican a través de los celulares y del iPad, la verdad no sé por qué pondría comentarios de ese tipo. Yo no tengo ningún inconveniente de que ninguna de las ex mujeres tengan relación con sus hijos, son sus hijos, son de ellas. No tengo por qué hacer esa onda, lo que sí sé es que L’Rey todos los días habló con ella, todos los días hicieron videollamadas, no sé por qué la gente hará comentarios de este tipo”, declaró en entrevista con el programa De primera mano.

SEGUIR LEYENDO: