Érika Zaba admitió que OV7 vive su peor distanciamiento: “ojalá fuera marketing”

La celebración por los 30 años de trayectoria musical del grupo OV7 se ha visto empañada por el repentino distanciamiento y desavenencias entre los integrantes de la famosa agrupación que alcanzó su punto de popularidad más alto en los años 90 y principio de los dosmiles.

Y es que los siete integrantes se han enfrascado en una guerra de declaraciones en las que han evidenciado que entre ellos ya no existe la unión que profesaban, con la que en innumerables veces se han hecho llamar “hermanos”.

Problemas relacionados a la repartición económica de sus presentaciones, envidias laborales y hasta un supuesto caso de homofobia, son algunas de las rumoradas causas en torno a la tensa relación entre Ari Borovoy, Oscar Schwebel, Lidia Ávila, Érika Zaba, Mariana Ochoa y Kalimba y M’Balia Marichal.

Ahora, es precisamente La Güera, como le dicen de cariño los integrantes de la banda pop y sus fans, quien ha dado la declaración más reciente en el caso, asegurando que ahora para evitar más habladurías tocarán el tema e intentarán reconciliarse en privado. Así lo dijo Érika Zaba a las cámaras del programa Hoy.

“Hemos decidido ya no hablar enfrente de una cámara porque lo mejor es hablarlo en persona, entre nosotros para que no haya malos entendidos y se haga más grande, lo que todos queremos en el grupo, los siete integrantes y la gente es que nos arreglemos”, expresó la cantante de Te quiero tanto, tanto.

Y es que también una de las versiones que se han dicho en torno al mediático distanciamiento de los cantantes, es que se trataría de un truco publicitario para atraer la atención del público, esto para garantizar que una vez reanudada su pospuesta gira, sea todo un éxito.

“Ya me ha tocado ver algunas personas que dicen que es armado, que es marketing, ¡ojalá fuera marketing!, ojalá verdaderamente no existiera un problema entre nosotros, pero si hay un problema, pero de que lo vamos a arreglar, lo tenemos que arreglar porque no es la primera vez que sucede”