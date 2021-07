Lidia Ávila sobre OV7: “Si este es el final, que sea un final feliz para todos”

(Foto: lidiaavila / Instagram)

En las últimas semanas la agrupación mexicana OV7 ha causado revuelo por los desencuentros y enfrentamientos que han existido al interior de la banda. Ahora, es la cantante Lidia Ávila quien aseguró que ya se cansó de ser “la mediadora” del grupo.

En entrevista con la edición de esta semana de la revista TvyNovelas, Lidia habló sobre lo que ha ocasionado el rompimiento de la agrupación y lo que ocurrió una vez que se canceló la gira que tenían programada para celebrar 30 años de trayectoria.

“Fue muy duro (no hacer la gira), la verdad es que sí fue frustrante. Es que era un proyecto muy importante que inicialmente Mariana y yo empujamos que se cerrara el contrato, estuvimos ahí, con sangre, sudor y lágrimas para que se diera”, contó.

Foto: Instagram @oficialov7

Lidia habló una vez más sobre la ruptura que hay en el grupo y que comenzó, según narró, cuando M’Balia se salió del chat que comparten los integrantes de OV7. Esto último a causa de que la hermana de Kalimba fue informada sobre que supuestamente Lidia se expresaba mal de ella “a sus espaldas”.

Además, en la misma entrevista, Ávila habló sobre cómo la ha afectado estar distanciada de la agrupación y no descartó una reconciliación, aunque aseguró que actualmente es difícil pensar que algo así pueda concretarse.

“Yo los veo como familia y es doloroso pelearte con tus hermanos, dejarle de hablar a algunos. Pero al final de cuentas somos familia y creo que en las familias, por más problemas que haya, tarde o temprano se tienen que solucionar”, expresó.

(Foto: lidiaavila / Instagram)

“Hoy no lo sé (si daré el primer paso hacia una reconciliación). Quizá no estoy en el mejor momento en ese sentido. Me cansé de ser la mediadora, lo fui durante mucho tiempo, jalé el barco mucho tiempo y ya no tengo energía para eso”, continuó.

Sobre el futuro que le espera a la agrupación, Lidia se expresó incierta: “No sé. Me duele muchísimo porque OV7 es un grupo que ha marcado historia, su música ha estado vigente toda la vida”.

“Los fans han estado ahí siempre y a mí me duele muchísimo por ellos y por nosotros, porque me gustaría que si este es el final, que sea un final feliz para todos”, concluyó en el encuentro con la publicación.

El cantante fue entrevistado por Irma de Mimí Contigo (Foto: Instagram/@kalimbaofficial)

Por otra parte, recientemente el cantante Kalimba, quien al momento forma parte de OV7, habló sobre el efecto que ha tenido la fama en su vida y confesó que, de ser posible, la quitaría de su vida.

En entrevista con el programa Mimí contigo el pasado sábado, el cantante de Tocando fondo confesó que nunca se ha acostumbrado a la fama y a lo que viene con ella.

“Si yo pudiera quitar algo en mi vida para siempre, sería la fama. Lo que hasta el día de hoy no me acostumbro es a ser famoso, llevo 35 de mis 38 años de vida siendo famoso y no me acostumbro, no me gusta, si pudiera quitarla me la quitaba”, aseguró el cantante.

Kalimba habló sobre varias experiencias en su vida (Foto: Instagram/@mimicontigo)

Además, mencionó que prefiere los espacios en soledad, pues encuentra reconfortante mantenerse alejado de las multitudes: “Amo estar en mi casa y no en ningún otro lugar, me fascina la soledad” dijo.

Además admitió que al interior de OV7 llegaron a sentir celos de él, pues una reconocida revista escribió el titular “Kalimba y sus coritas”, en referencia a la agrupación. Haciendo alusión a que aparentemente sólo él se lucía en los escenarios, relegando a los demás integrantes.

SEGUIR LEYENDO: