Carlos Espejel tundió a Mariana Ochoa: “Por eso OV7 está como está”

Carlos Espejel afirmó que el reggaetón no es lo suyo (Foto: Facebook@Carlitos Espejel)

Durante la última transmisión de Los Chiquillos de Hoy, Carlos Espejel arremetió en contra de OV7, agrupación a la que pertenece Mariana Ochoa, una de las juezas del reality show donde comparte la mesa con el actor y Andrea Legarreta.

Ethan, uno de los niños que participan en el programa, bailó una coreografía de reggaetón, lo cual desató los comentarios reprobatorios del actor.

Andrea Legarreta fue la primera en comentar acerca de la presentación del pequeño, al cual felicitó por la buena preparación que tuvo y afirmó que tiene un gran camino por delante en su carrera artística.

Después de la participación de Andrea, Carlos dijo lo siguiente: “Me gusta mucho que te animes a hacerlo, está padre que actúes y que cantes. Entre todo vas a ir encontrando qué es lo que más te gusta, y qué es lo que haces mejor. Pero al contrario de lo que dijo la Señora Legarreta, a mí no me gustó la coreografía. No me gustan esos bailes sexuados, no sé quién te la haya montado, así que no me gusta”.

El actor bromeó acerca de los recientes problemas de OV7 (Foto: Facebook@Carlitos Espejel)

Ante estas palabras, Galilea Montijo le preguntó a Carlos: “¿Qué no te gusta el perreo?”, a lo que el actor respondió “No me gusta, no se ven bien, es obsceno”.

A pesar de las palabras de Espejel, los padrinos bailaron reggaetón ante las cámaras de televisión. Lo cual Carlos reprobó y afirmó que lo de él es la música mexicana: “A mí me gustan los tríos, Si nos dejan es mi canción”.

Los demás integrantes del reality no parecieron darle mayor importancia a las palabras del actor pues se lo tomaron con humor.

Después de las palabras de Carlos, el elenco de Hoy bromeó sobre el tema, Galilea dijo: “Creo que escuché a mi abuelita decir: qué son esos bailes”. Y por su parte, Andrea afirmó: “¿sabes qué?, se supone que yo soy la doña, pero la verdad tú te viste como del año del caldo”.

Los jueces del programa no le dieron importancia a los comentarios de Espejel Foto: Televisa

“Qué son esos movimientos de gusano con chile y limón. Si te gusta bailar, baila jazz contemporáneo”, concluyó el actor de Chiquidrácula.

Al concluir la participación de Espejel, Mariana Ochoa se dispuso a dar su opinión al respecto: “A mí me gustó mucho. En su comentario, Carlos está mostrando su edad, la verdad está viejito. ¿Cómo que qué es esto del perreo?, ni siquiera sabías.”, dijo la cantante al respecto de las palabras reprobatorias de Carlos hacia el género urbano.

El actor respondió así: “Otra que dice lo mismo, ¿cómo que no sabía? por eso OV7 está como está”, dijo aludiendo a la agrupación a la que Mariana Pertenece y la cual ha tenido problemas internos últimamente”. Por su parte, Mariana afirmó “sí nos hace falta un buen perreo entre todos”.

La agrupación ha tenido problemas entre sus miembros por diferencias ideológicas Foto: Instagram @oficialov7

Hace unos días, Ochoa habló por medio de su canal de Youtube acerca de los problemas por los que la banda está atravesando y reveló que varios integrantes la están ignorando.

“Es muy complicado para mí y lo voy a decir abiertamente, pues no saber por qué la mitad del grupo dejó de contestarme una llamada o un WhatsApp. Por qué no me dan una explicación, por qué fueron con un abogado y no me invitaron, porque yo también tengo muchas preguntas”.

De la misma forma, reveló que M’Balia se salió del grupo de chat de la banda sin explicación ni aviso previo, ante lo cual Mariana intentó averiguar los motivos de su distanciamiento mamándole un mensaje instantáneo, el cual su compañera ignoró completamente.

