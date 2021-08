Eiza González fue nominada a este importante premio para celebrar la representación latina en el cine

Imagen de archivo de Eiza González. EFE /EPA/RINGO CHIU /Archivo

Esta mañana la actriz mexicana Eiza González recibió una nominación para ser galardonada con una Imagen Award en la categoría de ‘mejor actriz’ por su interpretación en la película de Netflix I care a lot.

A través de su cuenta de Instagram, Eiza compartió la afortunada noticia con sus seguidores y la felicidad que le causó dicha nominación. Además, invitó a los usuarios de la red social a conocer la lista completa de actores y actrices nominadas.

“¡Wow! Estoy increíblemente honrada por esta nominación a los Imagen Awards”, expresó en la red social sobre una nota retomada del medio estadounidense The Hollywood Reporter, en donde se leen el resto de las actrices que fueron propuestas para recibir el premio en la misma categoría.

FOTO: Instagram/@eizagonzalez

Los Imagen Awards son otorgados por la fundación Imagen, dedicada a “reconocer la representación positiva de la comunidad latina en la industria del entretenimiento”, según se explicó en el sitio web del galardón.

También conocidos como los “Golden Globes Latinos”, algunas celebridades que han recibido el reconocimiento son Guillermo del Toro, Salma Hayek, Jenni Rivera, Rita Moreno, Roberto Orci, Gina Rodríguez, ente muchos otros.

Este es sólo uno de los agigantados pasos que ha dado últimamente la actriz originaria de la Ciudad de México en los Estados Unidos. Tan sólo hace algunas semanas, Eiza se convirtió en la actriz más taquillera de aquel país durante este año.

Eiza González podría tener una nueva relación amorosa (Foto: Instagram/@eizagonzalez)

Ello según el rankin publicado por el sitio web estadounidense especializado en taquilla cinematográfica The numbers que está basado en información recabada en los últimos tres años.

En el listado el nombre de Eiza aparece entre los primeros cinco actores más taquilleros del 2021, junto al actor Samuel L. Jackson, quien tiene el primer lugar, Tom Holland, Liam Neeson y Will Smith.

Debido a ello, esta mañana la mexicana dedicó a todos los mexicanos y latinos el enorme logro y envió un fuerte mensaje a sus detractores hace algunas semanas: “Normalmente, nunca comparto cosas como esta, pero esto va para todas las personas que me dijeron que una mujer (inserte mi nacionalidad o cualquier estereotipo que se me haya atribuido) no podía ser protagonista, o que a la gente no le importaba”.

Fotos: Instagram @eizagonzalez / @mariafelixofficial

“Bueno, mírenme ser la mujer más taquillera. Esto va para mis mexicanos y latinos, porque nos merecemos ser vistos. Y GRACIAS a ustedes por el apoyo, porque ustedes son los que van al cine”, concluyó desde su cuenta de Twitter.

Por otra parte, recientemente la exactriz de Televisa anunció que interpretará al ícono del cine mexicano María Félix en una película que producida por ella misma, junto con Dana Harris y Nicole King, y dirigida por Matthew Heineman, nominado al Oscar y ganador de un Emmy.

Según Deadline, Eiza se asoció con el director y con Liden Entretainment para adaptar la vida de la actriz de la época de Cine de Oro mexicano a la gran pantalla. Al momento, el quipo estaría en búsqueda de un escritor de origen mexicano o latinoamericano para escribir el guion de la cinta.

La actriz se posicionó al respecto al twitter solo con "LA DOÑA", acompañado de un corazón y la bandera mexicana (Foto: captura de pantalla de Twitter @eizamusica)

En la producción también estará Walter Rivera, quien se expresó orgullo ante la confirmación de la noticia: “Durante mucho tiempo hemos estado buscando al socio adecuado para contar la historia de María. Estamos orgullosos de asociarnos con Eiza González, ya que encarna gran parte de la fuerza, inteligencia, pasión, carácter y belleza de María”.

“Sabemos que Eiza y esta película tienen el poder de influir en el cambio, al igual que María Félix y sabemos que en manos de Eiza, el legado de María Félix será retratado bajo la luz más auténtica”, expresó Rivera.

