Tania Rincón le dio el último adiós a su perrito: “con el corazón destrozado”

Tania Rincón compartía muchas fotos de Güero y sus hijos (Foto: Instagram/@taniarin)

Tania Rincón compartió hace tiempo que había adoptado a un perro, el cual decidió llamar Güero. El can se volvió parte de la familia de la conductora, pero desafortunadamente el día de hoy su mascota falleció y la presentadora le dedicó unas palabras a través de su cuenta oficial de Instagram.

Rincón mostró varias fotos de los momentos que vivió Güero a lado de su familia, y en la descripción de la publicación le dedicó un mensaje, el cual empezó agradeciéndole los grandes momentos que vivieron a su lado.

“Hasta siempre Güero. Nos dejas con el corazón destrozado pero con miles de historias y anécdotas que contar. Para Dani y para mí fuiste nuestro primer hijo, tú nos enseñaste el significado de la responsabilidad y qué significaba que una vida dependiera de nosotros. Cuando te adoptamos pensamos que te cambiaríamos la vida, pero fuiste tú, Güero, quien tocó y transformó nuestra vida y corazón.”, continuó la conductora.

Así fue como Tania se despidió de su perrito (Foto: Instagram/@taniarin)

Prosiguió compartiendo su sentir ante la perdida y por ser un “hermano” para sus hijos. “Aún no puedo creer que ya no estés. Me cuesta trabajo voltear atrás y ver que no me estás siguiendo por todos lados. Gracias por tanto Güero, por amarnos, por aprender a ser un hermano mayor y cuidar de Patricio y después de Amelia”.

“Gracias porque a pesar de que estabas cansado nunca te rendías ni te dabas por vencido cuando veías tu correa sacabas toda tu fuerza para salir a caminar lento. El ruido del empaque de las galletas que te gustaban ya no te traerá conmigo, ya no me esperas despierto cuando llegue tarde de trabajar. Ya no tendré tú calorcito cuando haga frío y rascarte la panza como te gustaba. Te amo, Güero, y no sé qué voy hacer sin ti”, compartió Tania.

La conductora celebró el Día Mundial del Perro con esta foto (Foto: Twitter/@taniarin)

Finalizó su mensaje con un “buen viaje y descansa pásala bien porque Patricio dice que te fuiste al cielo de los perros. Gracias infinitas por elegirnos a nosotros. Te amo Güero, hasta siempre”. En las fotos se puede ver cómo el can convivía principalmente con Tania y con su hijo.

La exparticipante de Nuestra Belleza México fue consolada por sus seguidores y de algunos artistas. “Te acompaño en la congoja”, añadió Álex Kaffie; “¡Esto siempre es tan triste! Abrazo fuerte para los cuatro, lo siento muchísimo, abrazo a Güero hasta el cielo” comentó Jimena Pérez ‘La choco’; “Lo siento mucho Tania! Te mando un abrazo fuerte QEPD Güero hermoso”, compartió Melissa Barrera; “Lo siento mucho querida Tania, en verdad que se va un pedazo de nuestro corazón con ellos”, dijo Lupita Jones.

Güero fue un perro adoptado por Tanía Rincón (Foto: Instagram/@taniarin)

Hace unas semanas Rincón protagonizó una pelea con Galilea Montijo pues el programa Hoy organizó su propio torneo en el contexto de Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Las conductoras se enfrentaron en un ring de box inflable y los competidores tenían sus guantes llenos de pintura del color del equipo al que pertenecían.

Las presentadoras sorprendieron por la forma en que se enfrentaron, pues las dos decidieron confrontarse poniendo todo su esfuerzo en la pelea; mientras ambas trataron de doblegar a su contrincante durante los 30 segundos que duraba en único round, ambas se resbalaron por la pintura regada en todo el inflable, pero al final Tania obtuvo la victoria, pues ella logró mantener un control mayor en el tiempo de la pelea.

Así concluyó la pelea entre Galilea Montijo y Tania Rincón (Foto: Captura de pantalla/Las Estrellas)

Galilea aseguró que, a pesar de que se trababa de un confrontamiento, Tania estuvo riéndose, y en sus palabras, Montijo dijo que sintió que estaba jugando a “camisetas mojadas” por la pintura que se untaron en el cuerpo en el encuentro. Las dos presentadoras recordaron las ideas que dieron para que no se utilizara pintura. “habíamos propuesto que fuera en gelatina o lodo, y se nos ignoró”, dijo la exparticipante de Nuestra Belleza México, a lo que Galilea respondió: “a la próxima lo queremos en aceite”.

SEGUIR LEYENDO: