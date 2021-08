De Luis Miguel a Selena Quintanilla: ellos triunfaron en la música pero lo pagaron con su infancia

Estos cantantes tuvieron que sacrificar mucho para poder alcanzar la fama. (Fotos: Archivo/ @CoronavirusNews / /gelenagoméz / @fromthebr0nx / shakira)

Una carrera exitosa no se hace de la noche a la mañana. Un artista debe trabajar muy duro e invertir mucho tiempo, dinero y esfuerzo antes de alcanzar la fama. Sin embargo, muchos de los cantantes que admiramos hoy en día pasaron por duras experiencias que fueron parte de este camino.

Para conquistar al público mundial, hay que entregarlo todo, incluida una época tan intensa como lo es la infancia y la adolescencia. La fama tiene un precio muy alto que muchas veces deja daños irreparables, pues en las historias de vida de muchos cantantes latinos existen tragedias y relatos escabrosos que hacen a estos artistas dignos de admiración por haberlos superado exitosamente.

Luis Miguel

Luis Miguel es uno de los cantantes latinos más reconocidos en el mundo. (Foto: @lmxlm/ Instagram)

Desde el día en que nació, el 18 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico, su destino estaba marcado: según la revista Quién, cuando el primogénito de Marcela Basteri y Luisito Rey dio sus primeros gritos de vida, el pediatra Manuel Gómez Disdier bromeó acerca de la potente voz que Luis Miguel Gallego Basteri poseía diciendo que sería cantante, al igual que su padre.

Hijo del español Luis Gallego Sánchez, un hombre cuya única intención en la vida era convertirse en un reconocido cantante mundial, y la italiana-argentina Marcela Basteri, Luis Miguel vivió con sus padres y sus dos hermanos, Alejandro y Sergio, en diversos países con muy corta edad: España, Estados Unidos, Venezuela, Italia y México.

El niño activo, inquieto y con complicaciones escolares demostró, desde sus primeros años, el talento y la disposición para cantar, pero sobre todo, para brillar en los escenarios. Sin embargo, la proyección de Luisito Rey en su hijo y el tipo de vida que llevaban debido a la profesión de su padre, influyó de manera negativa en el intérprete de Suave.

Luisito Rey fue muy influyente en la vida de su hijo. (Foto: Archivo)

Así lo relata el autor Javier León Herrera en el libro biográfico Luis Miguel. La historia (Aguilar, 2018): “Resulta fácil imaginarse cómo pudieron influir en el crecimiento del niño las constantes fiestas que se organizaban en las diferentes casas por las que fue peregrinando desde su mismo nacimiento y el pesado ambiente en el que se crió, donde había alcohol, drogas y promiscuidad”.

Además, el constante movimiento y mudanzas le impidió cursar la escuela de forma normal, pues sólo llegó hasta el quinto grado en la escuela primaria. El resto de su educación fue llevaba por profesores particulares.

Entre la ambición de Luisito Rey y los fuertes problemas económicos que vivía la familia, el cantautor aprovechó el talento de su primer hijo para salvar a la familia completa, y con apenas 10 años, Luis Miguel debutó como cantante en un escenario de Ciudad Juárez.

Luis Miguel, como su padre, debutó como artista siendo un niño- (Foto: Archivo)

El éxito fue tal que fue invitado a participar en festivales internacionales, como San Remo, en Italia o Viña del Mar, en Chile. Poco a poco, el intérprete iba construyendo una prolífica carrera llena de reconocimiento. Sin embargo, detrás de la imagen de la familia feliz, Marcela y Luisito vivían un ruptura que marcaría el corazón de “El Sol de México” para siempre.

En la serie biografía del cantante, titulada Luis Miguel, la serie, se puede observar que en 1986, después de que Marcela huyera lejos de su pareja debido a su personalidad autoritaria y constantes infidelidades, Luisito le pidió hablar para arreglar las cosas.

Hasta el día de hoy se desconoce el paradero de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel. (Foto: Archivo)

“Después de eso se esfumó. La tierra se la tragó. Desde entonces, más o menos a principios de septiembre de 1986 no hay una sola señal de vida de la mamá de Luis Miguel”, reveló el biógrafo del cantante. La desaparición de su madre marcó para siempre la vida del intérprete de La incondicional, quien decidió separarse de las decisiones de su padre, quien también era su mánager, y convertirse en dueño de su propio destino.

Entre la constante explotación de su padre y su vida de nómada, sin duda el famoso cantante entregó su infancia y estabilidad familiar por completo a cambio de la fama mundial y el reconocimiento de uno de los cantantes de habla hispana más exitosos en la historia.

Menudo

Menudo fue un grupo juvenil formado en 1997 en Puerto Rico. (Foto: Archivo)

Menudo fue una agrupación juvenil creada en Puerto Rico en 1977. Es uno de los grupos más exitosos mundialmente, pues es conocido por sus sencillos Claridad, Súbete a mi moto y Mi banda toca rock. Debido a que una de las reglas establecidas por su creador, Edgardo Díaz, era que en cuanto alguno de los integrantes cumpliera 18 o presentara vello facial y cambio en la voz tenía que salir del grupo, siempre estuvo conformado por adolescentes.

Sin embargo, la agrupación tiene otro lado de la historia entre los integrantes fuera de las giras mundiales y los récords batidos: desde abuso sexual, hasta explotación, uso de drogas e intentos de suicidios. La bomba explotó cuando se estrenó la serie Súbete a mi moto, producida por Amazon Prime.

Roy Roselló, quien perteneció al grupo durante los años 80, dio fuertes declaraciones sobre que lo retratado en la serie no era real. “Yo te digo que fueron más tristezas que alegrías, yo me tuve que someter a ser abusado sexualmente por él, al momento que él quería, al momento que él decía: ‘Ven aquí y quítate los pantalones, yo quiero esto contigo’, y mismo yo llorando, yo sufriendo la situación, él viendo que yo estaba a punto de explotar, a punto de acabar con mi vida, porque mi primera tentativa de suicidio fue antes de yo salir de Menudo”, declaró para Despierta América.

Roy Roselló, ex integrante del grupo musical, denunció abuso de parte de Edgardo Díaz. (Foto: Archivo)

Por su parte, otro ex integrante, Ángelo Díaz, quien perteneció a la banda de 1988 a 1990, también compartió su testimonio. “Salí de Menudo a los 15 años, como 12 años me tardé en poder superar todo lo que me había pasado, pero yo no voy a revelar nombres porque yo no estoy emocionalmente ni mentalmente preparado para lo que puede venir después de revelar algo así, pero lo que sí te puedo revelar en mi caso, es que Edgardo Díaz no me abusó sexualmente, fueron amigos, personas cercanas a él”, dijo a Ventaneando.

Díaz incluso también compartió que la carga de trabajo excesiva, mala alimentación y el estrés, sufrió una peritonitis que casi le cuesta la vida. “Nos hacían trabajar enfermos, con fiebre”, afirmó durante la misma entrevista. Este hecho determinó que sus padres lo sacaran del grupo.

Varios integrantes de Menudo denunciaron abuso sexual y explotación infantil. (Foto: Archivo)

Sin embargo, estas declaraciones no son las primeras. En 1991, Ralphy Rodríguez y su padre, Raymond Acevedo, enfrentaron a Edgardo en el programa en vivo de la periodista Christina Salaregui. Aunque diversos padres intentaron denunciar al mánager por incumplimiento de contrato y abuso sexual, no se llegó a nada en concreto.

Selena Gomez

La actriz y cantante estadounidense Selena Gomez empezó su carrera a los diez años. (Foto: EFE/ Guillaume Horcajuelo/Archivo)

La protagonista de Los hechiceros de Waverly Place, Selena Gomez, comenzó su carrera desde muy pequeña, pues la primera vez que salió en la televisión fue en Barney & Friends, junto a la también actriz y cantante, Demi Lovato.

A pesar de lo que se podría pensar, la infancia de Gomez fue muy dura, pues cuando apenas tenía cinco años, sus padres se divorciaron, lo que le afectó mucho. “Culpaba mucho a mi mamá (por la separación) porque yo quería tener una familia desesperadamente”, reveló en el 2017 para The Huff Post. “Yo quería a mi papá y a mi mamá juntos. Recuerdo que en ese entonces estaba muy enojada con ella, todavía me siento mal por eso”, confirmó.

Su padre, el mexicano Ricardo Joel Gómez y la estadounidense Mandy Cornett tuvieron a Selena cuando su madre tenía apenas 16 años, por lo que al separarse, Mandy tuvo que ser madre soltera hasta que se volvió a casar, por lo que pasaron por momentos difíciles económicamente.

Selena pasó una infancia complicada. (Foto: Archivo)

Además, en una ocasión aseguró al medio Cleveland que durante su vida escolar no sólo no era popular y carecía de amigos, sino que también sufrió de bullying. “Fui bulleada cada segundo de esa época”, afirmó la cantante de Naturally, quien también compartió que fue Lovato, su mejor amiga, quien la acompañó durante su primera etapa.

Pero el calvario no acababa ahí. Selena incursionó para Disney Channel y comenzó a tener cada vez más fama, pues protagonizaba películas, hacía apariciones en series y empezó a practicar el canto. Así que su nombre era más y más conocido alrededor del mundo.

Después de ser diagnosticada con Lupus, Selena Gomez ha tenido muchos problemas de autoestima, encima del lado oscuro de la fama. (Foto: @lamariette/ Instagram)

“Estudié en el instituto más grande del mundo, Disney Channel. Imagínate todas las inseguridades que alguien, a esa edad, puede tener. Y, encima, estás ahí, delante de todo el mundo intentando vivir una de las etapas más difíciles de tu vida”, declaró al periódico estadounidense The New York la productora de 13 reasons why.

Y también, en 2017, reveló el daño que le hizo estar frente a los reflectores desde tan temprana edad. “Mi autoestima estaba destruida. Estaba deprimida, con ansiedad. Empecé a tener ataques de pánico antes de salir al escenario o bien nada más abandonar el mismo. Básicamente, sentía que no era buena, que no era capaz”, confirmó para la revista Vogue.

Shakira

La cantante colombiana Shakira se perdió de buena parte de su adolescencia por luchar por su sueño de ser cantante.(Foto: EFE/Jorge Núñez/ Archivo)

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, mejor conocida como Shakira, nació en Barranquilla, Colombia, el 2 de febrero de 1977. Es cantautora, bailarina, actriz, empresaria, filántropa y mamá.

El primer poema que escribió la autora de Antología fue a los cuatro años, y a los ocho escribió su primera canción titulada Tus gafas oscuras. Desde muy pequeña, Shakira demostró que su mayor deseo en la vida era escribir canciones y cantarlas.

A pesar de que años después se convertiría en la estrella mundial que ahora es, en un inicio su voz nos gustó a todo el mundo, sobre todo a sus profesores de canto. “Nunca entré en el coro. Yo quería pero mi profesor no. A él no le gustaba mi forma de cantar, pensaba que era demasiado y decía que mi vibrato era muy fuerte e iba a romper la unidad del coro”, reveló para 60 minutes la colombiana, quien asistió a un colegio católico.

El principio de la carrera de Shakira como cantante no fue fácil, pues rechazaban su voz. (Foto: Archivo)

Además, también compartió que sufrió de bullying por la misma razón. “Ellos decían que yo cantaba como una cabra porque mi vibrato era muy rápido, pero ahora esa es una de mis señales de identidad”, contó en la misma entrevista.

El mundo descubrió la voz y el talento de Shakira cuando esta tenía trece años, pues un ejecutivo de Sony Colombia la escuchó cantar en una presentación. Para 1991, Shakira lanzó su primer álbum titulado Magia, que fue un fracaso total. Sin embargo, esta producción sería el comienzo de una de las carreras más impresionantes de los artistas latinos.

“Empecé mi carrera muy temprano, además. A los 10 años empecé mis primeras presentaciones, a ahorrar dinero. A mis 15 años me compré mi auto con los ahorritos que ya llevaba desde que empecé a trabajar en la música. A los 13 años saqué mi primer álbum”, recordó la autora de Pies Descalzos para Univisión.

La cantante considera que se perdió muchas cosas por seguir sus sueños. (Foto: Archivo)

Durante la conversación, Shakira evaluó los puntos buenos y malos de haberse dedicado desde muy pequeña a la música. “Yo creo que fue más duro porque me habré saltado algún momento de la adolescencia, etapas que quizás me tocaban mi vivir, de ser más loca, de hacer más imprudencias. Pero siempre fui muy seria porque ya tenía un enfoque muy claro”, reflexionó la cantante.

“Y sí que me lo tomé en serio, no era un juego para mí. Estaba completamente apasionada por eso de la música y tenía clarísimo que eso era lo que quería hacer por el resto de mi vida”, declaró la autora de Estoy aquí.

A pesar de que quizás trabajó mucho para su corta edad, Shakira se muestra, como su nombre lo significa, muy agradecida. Así que, con mucha paz, sentenció: “Me imagino que me habré perdido de muchas cosas”.

Selena Quintanilla

Selena tuvo que dejar la escuela para dedicarse a su banda. (Foto: Archivo)

Para llegar a ser “La Reina del Tex Mex”, Selena Quintanilla tuvo que pasar por numerosas adversidades que comenzarían a presentársele desde muy temprana edad.

No es un secreto la tormentosa relación que la intérprete de Bidi Bidi Bom Bom mantenía con su familia, en especial con su padre, Abraham Quintanilla, quien inspirado en una banda que tuvo en su juventud, decidió utilizar el talento que descubrió en su hija menor cuando esta apenas tenía 10 años.

Así fue como se originó el grupo musical “Los Dinos”, que estaba integrado por Selena y sus hermanos, Suzette y A.B. A pesar del quiebre del restaurante mexicano de su padre, donde el grupo tocaba, el éxito fue alcanzando a la familia Quintanilla, lo que provocó que Abraham sacara a Selena de la escuela cuando esta iba apenas en octavo grado.

Selena Quintanilla se convirtió en una leyenda musical (Foto: Archivo)

Los ensayos, las giras, las firmas con productoras y las presentaciones absorbieron una gran parte de la infancia de la pequeña Selena, cuyo verdadero sueño era ser una diseñadora de modas.

Además, también tuvo que invertir bastante tiempo en aprender a hablar español, pues aunque la mayoría de sus éxitos estaban en ese idioma, la cantante de El chico de apartamento 512 no lo dominaba tan bien.

A pesar de las constantes imposiciones de su padre, Selena se rebelaría contra todos más tarde, pues a pesar de su juventud era una mujer determinada, cuya fama la llevo a su asesinato por Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans y administradora de diversas boutiques.

SEGUIR LEYENDO: