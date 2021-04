“No soy Ana Gabriela Guevara, pero me gusta ejercitarme”: Laura Flores se defendió de los ataques por presumir abdomen marcado

Video: Instagram/@laurafloresmx

La actriz y cantante Laura Flores respondió a los haters que en redes sociales la criticaron por tener una figura escultural a sus 57 años. Pidió que estos dejaran de inundarla con su energía negativa pues solo quería divertirse.

Durante la emisión del martes del programa radial de Javier Poza, explicó que no era su intención generar alguna polémica. Dijo que durante toda su carrera artística se ha mantenido en forma. Detalló que hace desde yoga o maratones en bicicleta.

“Sí la gente esta furiosa por todo lo que he posteado, siempre estoy subiendo ejercicios estoy subiendo, en la bicicleta o haciendo yoga, siempre estoy haciendo ejercicio. Si bien no soy Ana Gabriela Guevara, sí me gusta ejercitarme”, explicó al conductor.

Detalló que toda la polémica surgió después de tomar vacaciones con su esposo, la actriz solo le pidió una foto para postear en sus redes y que esta estuviera acompañada de un mensaje positivo.

Foto: Instagram @laurafloresmx

“Siempre he estado posteando y saliendo en revistas en traje de baño. Pero ahora estoy de vacaciones con mi esposo, entonces él me toma una foto y la posteo. Empezaron a decir de todo, sobre la foto con la que estoy de traje de baño, si vieras”, relató sobre como inició toda la polémica de su abdomen .

Flores dijo que al poco tiempo de postear la imagen, llovieron las críticas y los views de su abdomen marcado también se dispararon de inmediato. “Pues a partir de ahí, la gente empezó a decir A, B, C, D. Estoy en absolutamente libertad, puse eso para divertirme y obtienes bastantes views de una sola sentada”, dijo.

Explicó que pese a las críticas de los famosos haters, seguirá con una actitud positiva. Dijo que ellos deberían parar con sus ‘malas vibras’, pues el mundo ya está plagado de muchos ‘rollos’.

“Yo la verdad pensé, lo voy a bajar. Pero este mensaje va para los haters, los que dicen cosas negativas: yo creo que la gente que esta escribiendo estas cosas, esta generando una energía negativa. Yo creo mucho en eso en las energías, ya estamos en el rollo del Covid, de los terroristas, de los narcotraficantes, asesinatos, secuestros aquí y allá, y ahora. Ya basta.”, apuntó la actriz.

Esta adelantó que pese a las críticas, seguirá siendo una persona serena. Dijo que no es su aspiración ser una influencer con miles de seguidores, ni generar chismes como otros artistas, de acuerdo con su versión, prefiere mantenerse lejos de la polémica.

Foto: Instagram @laurafloresmx

“No quiero que haya negatividad, siempre he sido una persona trabajadora, serena. Si bien no voy generar miles de followers a través de un chisme, o algo de polémica, pues no me importa, yo prefiero manejar una línea neutral y serena”.

Por otro lado, ironizó con las críticas en redes por lucir bien a su edad y dijo que ahora hará fotos en un tono gracioso para su seguidores y sus trolls. Explicó que a la siguiente usará panes de hotdog para disimular su musculatura.

“Voy a seguir subiendo fotos lindas pero sin generar ningún tipo de polémica, me voy a tapar la panza o voy a salir en delantal. La siguiente me pegaré unos panes de hotdog en la panza. Que digan lo que quieran, no son de mentiras”, finalizó sobre su posibles sesiones fotográficas en el futuro.

SEGUIR LEYENDO: