Laura Flores está dispuesta a ayudar a sus hijos adoptivos a reencontrarse con sus padres biológicos

Laura Flores ayuda a sus hijos a reencontrarse con sus padres (Foto: Instagram / @laurafloresmx)

Laura Flores reveló que sus dos hijos adoptivos están en búsqueda de sus padres biológicos, ella asegura que los ayudará en lo que pueda para que encuentren su propia paz.

En 2008 y 2009, la protagonista de Piel de Otoño adoptó a Alejandro y Ana Sofía, ellos ahora en su adolescencia le preguntan en dónde están sus progenitores y ella dice no saber qué responderles por no tener acceso a esa información.

“Hoy mis hijos, que los amo y los adoro, me preguntan en donde están sus padres biológicos, y es una respuesta que yo no les puedo dar”, externó Flores en entrevista para Hoy.

En su preocupación por ayudarlos, confesó que ha intentado obtener la identidad de las personas que concibieron a Alejando y Ana Sofía, pero ha fallado, pues le han denegado la información cuando ella la ha solicitado.

Laura adoptó en un DIF por una promesa (Foto: Instagram laurafloresmx)

“Yo les digo la verdad y les digo lo que se puede y no se puede lograr, lo que pueda investigar y lo que no pueda investigar. O sea, yo no puedo ir a investigar quiénes son sus padres biológicos porque no tengo acceso a esa información, y mira que ya no intentamos”, declaró.

A pesar de que asegura que no teme que en un reencuentro sus hijos tengan deseos de quedarse con sus otro padres, pues no está permitido legalmente, dice que la idea de buscarlos no ha sido suya ni la promueve dentro de su hogar, pero está dispuesta a colaborar con tal de que ellos encuentren paz.

Laura Flores decidió adoptar a un bebé después de haber perdido a su segundo hijo a los 5 meses de embarazo. El dolor tras la muerte de su bebé fue un momento trágico en su vida, pues dice que ya lo conocía y sabía que tenía Síndrome de Down, por lo que ya había planeado una vida con él.

Actualmente, ayuda a sus hijos adoptivos a buscar a sus padres (Foto: Instagram / @laurafloresmx)

La intérprete de Te conozco hizo la promesa con Dios de adoptar sólo si ella podía volver a embarazarse y tener un hijo completamente sano.

Después de visitar a un prestigiado doctor, logró volver a quedar embarazada y cumplió su promesa, adoptando en DIF Chihuahua, pero al sentirse tan feliz por el proceso, decidió adoptar a otro hijo.

En entrevista con Sale el Sol, la también cantante reveló que tuvo que llevar a su hija mayor a terapia psicológica, pues no comprendía lo que sucedía con su familia. Laura Flores dice haberle entregado a todos su amor, pues sabía desde un principio que sería capaz de hacerlo y de criarlos.

Laura Flores dijo que no ha sido fácil ser madre de cuatro y ser figura pública (Foto: Instagram @laurafloresmx)

La actriz ha logrado sacar adelante a su familia a pesar de tener que se ha divorciado y ha vuelto a contraer matrimonio en varias ocasiones, aunque no ha sido ser fácil ser matriarca y figura pública.

El pasado abril, la protagonista de El alma no tiene color, confesó que una de sus hijas ha sufrido acoso escolar debido a las fotografías de su madre en la revista Playboy que fueron publicadas en 1991.

“Salgo desnuda, pero no se me ve nada; sin embargo salí en la revista. Pasaron los años y alrededor de 2010 le hicieron bullying a mi hija María por ver a su mamá en la revista de Playboy”, declaró Flores para Mich TV.

Flores de dijo arrepentida de haber aceptado salir en dicha publicación, pues hubiera preferido ahorrarles el incómodo momento que sus hijos tuvieron que atravesar por su culpa.

