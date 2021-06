Laura Flores reveló la razón por la que abandonó el programa “Hoy”

Foto: Instagram/@laurafloresmx

Laura Flores habló de su etapa como presentadora en el programa Hoy, al cual se unió en el año 2001 y decidió salir del proyecto en en el mes de junio de 2009. Después de más de una década de su participación junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo, reveló la razón por la que abandonó el programa de revista cuando estaba en la mejor etapa de su carrera actoral.

En una entrevista con Adela Micha la cantante argumentó que abandonó el programa de Televisa porque quería seguir creciendo de manera profesional, aunque disfrutaba conducir a lado de sus compañeros, prefirió realizar más proyectos de actuación.

“Estuve un montón de años (en el programa Hoy), estuve en varias temporadas, yo creo que seis años, una cosa así. Lo que pasó es que me fui a hacer novelas y entonces Carlos Moreno me dijo ‘el programa o yo’, me hizo decidir y me fui por la novela”, confesó Flores.

Laura Flores ganó el premio "mejor tema musical" por su interpretación "El Alma No Tiene Color" junto a Marco Antonio Solis (Foto: Instagram / @laurafloresmx)

Laura también reveló que dejó Televisa por intereses económicos, pues le habían ofrecido una propuesta más llamativa, pero aseguró que no la habían vetado, pues diversos medios aseguraron que esta última fue la razón de su salida.

“Lo que pasa es que me estaban poniendo enfrente un contrato para renovar, pero el contrato de Telemundo tenía un cerito más, entonces (me fui) […] A pesar de que ya se acabaron las exclusividades, que yo nunca fui de esas privilegiadas.” comentó Flores.

La cantante añadió que en su regreso a la televisora tuvo el apoyo de Juan Osorio. “Estaba con el mito de si estaba vetada o no, pero gracias a Dios me dijo: ‘aquí no hay vetos’, si no hay contratos, no hay exclusividades”.

Laura Flores volvió a trabajar con Juan Osorio (Instagram: laurafloresmx)

La actriz de Clarisa también fue cuestionada por su relación amistosa con Alfredo Adame, y señaló que es buena persona con ella: “Conmigo es muy lindo, trabajamos en novela y teatro por lo que formamos una gran amistad”.

En una entrevista realizada el mes de mayo de este año, en el programa de Televisa en el que fue conductora, Laura dijo que está dispuesta a ayudar a sus dos hijos para encontrar a sus padres biológicos, pues ahora que son adolescentes, le preguntan dónde están.

“Hoy mis hijos, que los amo y los adoro, me preguntan en dónde están sus padres biológicos, y es una respuesta que yo no les puedo dar”. También confesó que ha tratado de obtener la identidad de los progenitores de Alejandro y Ana Sofía, pero no ha tenido resultado, pues le han negado la información cuando la ha solicitado.

La cantante ha sido criticada por su abdomen marcado (Foto: @laurafloresmx/Instagram)

“Yo les digo la verdad y les digo lo que se puede y no se puede lograr, lo que pueda investigar y lo que no pueda investigar. O sea, yo no puedo ir a investigar quiénes son sus padres biológicos porque no tengo acceso a esa información, y mira que ya lo intentamos”, añadió.

Flores aseguró que no teme que en el hipotético reencuentro sus hijos quieran quedarse con sus padres, pero esto no está permitido legalmente, dijo que la propuesta de buscarlos no ha sido de ella, ni la promueve dentro de su casa, pero tiene la intención de ayudarlos para que encuentren la paz.

La intérprete de El alma no tiene color hizo una promesa a Dios: adoptar sólo si ella podía volver a embarazarse y tener un hijo completamente sano, esto después de perder a su segundo hijo a los 5 meses de embarazo, y conocía que tenía Síndrome de Down.

Flores ha dicho que no le ha sido fácil ser madre de cuatro hijos y ser figura pública (Foto: Instagram/@ laurafloresmx)

Después de que visitó a un doctor de renombre logró quedar embarazada de nuevo y cumplió su promesa: realizó la adopción en el DIF Chihuahua, pero al sentirse tan feliz, decidió adoptar a otro hijo.

