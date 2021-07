La Voz Senior: por qué Edith Márquez se conmovió hasta las lágrimas

Edith Márquez (Foto: Cuartoscuro)

Durante las semanas de audiciones en La Voz Senior, Edith Márquez se conmovió hasta las lágrimas pues una de las concursantes hizo que recordara la difícil etapa que vivió cuando comenzaba su carrera. Aunque al principio expresó vergüenza, los otros coaches la animaron para que se expresara su emoción sin pena.

“Giré mi silla inmediatamente porque tu voz no tocó mi corazón, lo atrapó, porque para mi esta canción es un tema muy significativo en mi vida, mi papá me enseñó a defenderme en esta carrera que es tan difícil y tan dura, y crecí con eso, crecí con la ternura de mi madre, y con el ejemplo de ambos y obviamente de mi hermana, entonces me recordó mucho mis inicios”, dijo en ese momento la coach de este reality a Carolina Vélez.

Hace años dos integrantes de la familia de Edith Márquez fueron diagnosticadas con cáncer de mama, enfermedad de la que Lilia Márquez se libró en 2019, la hermana de esta coach compartió un video donde se le veía corriendo pues había recuperado su salud después de una larga temporada entre quimioterapias y visitas al médico.

Edith Márquez recordó a su familia (Foto: Youtube/LaVoz)

“Mi hermana estuvo muy delicada, muy grave de salud (...) pero pues ya está fuera de peligro y me emociona muchísimo verla corriendo”, mencionó Edith a Imagen Televisión en ese año.

Desde que los concursantes en Survivor México se redujeron, La Voz Senior pudo tener un día más de transmisiones a partir del 19 de julio, el horario entre semana de este concurso de canto es Lunes, Martes y Miércoles a partir de las 19:30 horas.

Todos los coaches de La voz Senior son Miguel Bosé, Edith Márquez, María José y Jesús Navarro, del grupo Reik. La presencia del intérprete de Amante Bandido sorprendió pues se había mantenido alejado de las redes sociales y además tiene una complicación en su voz.

Los coaches de La Voz Senior (Foto: Youtube/LaVoz)

Esta no es la primera vez que Edith Márquez comparte etapas complicadas en su vida pues en mayo de este año reveló que cuando entró a la agrupación Timbiriche sufrió de bullying por parte de sus compañeros, sin embargo, esta vez precisó que esa no fue la peor experiencia de su niñez, sino el clasismo que enfrentó al entrar al mundo del entretenimiento.

“Forma parte de mi pasado, y de mi carrera, es una parte muy importante. Además, compartí muchas cosas con ellos. Éramos niños. Cuando éramos más pequeños me desconectaban el micrófono, me ponían el extinguidor debajo de mi puerta, eran travesuras, y pasaban porque convivíamos todo el tiempo”, dijo la ex jueza de la Academia en exclusiva con Venga la Alegría.

Precisó que formar parte de la banda que vio nacer a estrellas como Erick Rubín, Paulina Rubio y Thalía, fue un desafío, pues tanta convivencia durante giras la hacía propicia a sufrir bromas, pero también críticas por los orígenes de su familia.

La primera vez que pisaron un estudio de grabación (Instagram: diegoschoening)

“Éramos seis chavos que estábamos en gira todo el tiempo y llegué a formar parte de ese grupo donde ya se consideraban hermanos algunos, llegué a ser el patito feo”, dijo al matutino.

Recordó que lo más duro que pasó en su niñez fue escuchar comentarios, por parte de productores y otros famosos, en los que la criticaban por carecer de ciertos lujos.

“A mí me decían salte del camerino porque no tenía ciertas cosas. Me hacían el famoso bullying, que existe desde siempre, con comentarios como: no tiene dinero, no trae chofer, mira a su familia”, recordó la famosa. “En su momento, por ser una niña, me llegaron a afectar”, agregó.

