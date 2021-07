Por qué Joel Lizárraga se fue de la banda El Recodo

Poncho Lizárraga reveló las verdaderas razones por las que Joel dejó El Recodo (Foto: Instagram/@joeldlizárraga)

Hace dos semanas Poncho Lizárraga, líder de El Recodo, anunció que su hermano Joel dejaría el grupo por decisión de la empresa, de su familia y de él, pues pensaban que lo mejor era que el clarinetista abandonara la banda para poder ayudarlo desde otro ángulo, pero el pasado fin de semana dio a conocer que no es así, pues Joel se irá para poder cumplir sus sueños.

El menor de los hermanos Lizárraga, que se desempeñaba en “La Madre de Todas las Bandas” como músico, dejó el grupo tras dedicar la mitad de su vida a ella. Según había informado su hermano Alfonso, el clarinetista sólo detendría sus actividades en El Recodo, pero seguiría trabajando dentro de la empresa musical familiar, LGA, es decir, seguiría laborando dentro del mundo artístico.

A pesar de sus declaraciones, el mismo Poncho cambió las razones por las que Joel saldrá del grupo y reveló que en realidad se retirará de los escenarios y del mundo artístico para poder dedicarse a la pasión que tuvo que hacer a un lado por su familia: la arquitectura.

Joel Lizárraga trabajó en la banda de su padre por 20 años, dejando de lado su vocación (Foto: Instagram/@joeldlizarraga)

“Es algo que él tenía desde hace un par de años (...) le gusta mucho la arquitectura, le gusta hacer muchas cosas de ese tipo que se le da bastante bien a mi hermano, entonces mostraba interés por ese tipo de trabajo”, confesó el líder de la Banda El Recodo ante el micrófono de De Primera Mano.

El músico reconoció que Joel no es el único que se sintió frustrado al verse obligado en ser parte de la agrupación de su familia, pues él mismo hizo a un lado sus sueños de ser cocinero.

Como ya se había especulado por la pasada presentación de El Recodo, el lugar que dejó Joel lo tomaría Jaime López Salazar, quien fue integrante de Banda Carnaval y Los Sebastianes, aunque todavía no se ha podido integrar como músico porque no cuenta con la visa correcta para trabajar en Estados Unidos y no han encontrado el momento ideal para presentarlo oficialmente como el nuevo clarinetista.

El Recodo no se ha despedido oficialmente de Joel como músico (Foto: Instagram/@elrecodooficial)

Los rumores sobre la salida de Joel comenzaron cuando en los pósters promocionales él ya no se encontraba más en la foto de los músicos, por ello es que Poncho respondió ante las cámaras de El gordo y la flaca por qué su hermano ya no lo acompañaba.

“Tanto él como la empresa creen que lo mejor es estar abajo haciendo otras cosas para poder continuar, porque no sabemos cuánto vaya a durar la cuestión de la pandemia. Como músico no está con nosotros, él ya no está como integrante de la Banda El Recodo”, dijo el líder.

Alfonso había asegurado que su hermano trabajaría de la mano de El Recodo porque, al final, sigue siendo parte de la familia y de la reconocida agrupación a la cual ha dedicado tantos años de su vida. Su despedida de la banda no significaría su desprendimiento de ella desde la parte empresarial.

Poncho Lizárraga confirmó que un clarinetista de Los Sebastianes será quien tome el lugar de su hermano (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

A pesar de sus pasadas declaraciones, Alfonso Lizárraga esta vez agregó que la decisión fue meramente de su hermano, aunque sí lo conversó con su mamá, la directora y dueña de la agrupación. “Tomó la decisión de bajarse y está bien, se respeta. Obviamente, al principio fue una decisión difícil”, dijo.

Aunque la noticia trajo varias especulaciones por parte de los seguidores de la banda y también dejó muchas preguntas al aire, Joel no ha hecho ninguna declaración oficial proveniente de la empresa ni a través de sus redes sociales personales, incluso ha continuado realizando sus publicaciones comunes en sus stories de Instagram.

