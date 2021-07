Después de 25 temporadas cancelaron Arthur, la serie que inspiró divertidos memes

Arthur era el protagonista de esta serie (Foto: Instagram/@arthur.pbs)

Este 28 de julio la PBS anunció la cancelación de la serie animada Arthur, esta caricatura estadounidense comenzó a transmitirse en 1996. Esta mañana en una entrevista de Finding DW se confirmó que el programa infantil llegará a su fin en invierno de 2022.

“Arthur ya no está en producción. Tuvimos nuestra fiesta de despedida hace dos años. Creo que PBS cometió un error, y creo que Arthur debería regresar y sé que no soy la única que piensa que cometieron un error. No sé si fue un problema de calificaciones o si necesitaba ser retirado. Terminamos el último episodio de la temporada 25 hace dos años”, le dijo Waugh, la desarrolladora original del programa, a Szwimmer, participante de doblaje en la serie.

Durante 25 temporadas, algunos fotogramas de esta serie se convirtieron en imágenes graciosas por la creatividad de diversos internautas, el más conocido es donde el protagonista cierra su puño, también de esta serie surgió el meme “Muy rico y todo, pero”.

Un usuario publicó el GIF de esta popular imagen en Arthur (Foto: captura de Twitter)

En América Latina esta caricatura es conocida como Arturo; quien le da voz al personaje principal cuando canta es Kalimba, el cantante de OV7. Actualmente la serie tiene más de 240 capítulos y se distribuyó en 87 países. Aunque no han confirmado cuándo terminará de transmitirse, se sabe que el episodio final ya está listo para su estreno y no se producirán más.

La historia de esta serie animada está inspirada en los libros de Marc Brown sobre las aventuras de Arturo y sus amigos, algunos de sus nombres son Bustelo Baxter, Francesca Frensky, Alan Cerebro Powers, Muffy Cortocircuito y Binky Barnes.

A pesar de que la serie infantil tuvo una gran distribución a nivel mundial, se popularizó por la cantidad de divertidos memes que se crearon usando sus fotogramas.

Meme de "Muy rico y todo, pero" (Foto: captura de pantalla)

En la escena original de esta imagen Arthur y a su hermana menor se encuentran en la habitación, las ardillas estaban preparándose para una obra de teatro escolar, por lo que DW menciona que el pantalón podría no quedarle y se cubre los ojos. Cuando por fin los abre, descubre que su hermano si pudo ajustar dicha prenda.

No obstante, la imagen se volvió viral en 2018 con una humorística connotación sexual en la que dos personas acaban de tener un encuentro íntimo pero una de ellas debe irse, así que mientras se viste, dice “Muy rico y todo, pero” e inserta alguna excusa dando a entender que se trató de algo esporádico.

