Por qué Alberto Lati desató elogios y memes durante la inauguración de Tokio 2020

La mañana de este viernes 23 de julio se realizó la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en México la transmisión estuvo a cargo de algunas televisoras; sin embargo, quien se robó los reflectores fue el periodista deportivo Alberto Lati.

El comunicador se volvió tendencia en las redes sociales y los principales buscadores de internet, debido al amplio conocimiento de la cultura general y dominio de diferentes idiomas, entre ellos el japonés, que mostró en pantalla.

Su profundo conocimiento en la historia del deporte no es algo nuevo, ya que el ex comentarista de Televisa Deportes lleva más de 20 años de carrera, especialmente cubriendo eventos deportivos como Juegos Olímpicos o Mundiales de Futbol.

El periodista confesó en una entrevista con Javier Alarcón, que éste último fue quien lo “impulsó” dentro de la televisora de San Ángel, quien le dio sus primeras oportunidades después de la Eurocopa del 2000, lo cual lo marcó a aprender todo lo necesario para mejorar en las transmisiones que él hacía.

“Para el Mundial del 2002, el siguiente gran evento después de Sidney 2000 teníamos que ir por todo, es cuando tú (Javier Alarcón) me llamas, una noche de viernes de diciembre de 2001, a decirme que quieres que me vaya a Japón y yo decía ‘irme a Japón, yo feliz, pero el Mundial es en 8 meses’, y tú me dijiste, ‘no, yo quiero que te vayas ya’ y, de inmediato, dije que sí y fue así que comenzaron estas historias; fue tu propuesta en este instante”, confesó.

Ha escrito 5 libros sobre la historia del futbol, del deporte en general y algunos de sus recuerdos desde que maneja un micrófono como herramienta de trabajo; asimismo, habla diferentes idiomas como el español, inglés, hebreo, portugués, alemán, italiano, mandarín, japonés, francés, griego y zulú.

Tanto fue el reconocimiento que se le dio al trabajo de Lati que en las redes sociales se pudo apreciar la admiración hacia su trabajo, ya que los usuarios no dudaron en escribir lo que pensaron sobre la transmisión que él encabezó para Claro TV.

“Alberto Lati es por lejos el periodista deportivo más preparado en México. Si está muy cabr*n” o “Un periodista que traduce japonés y lenguaje de señas al mismo tiempo. Alberto Lati es mucho para los ignorantes”, se pudo leer en Twitter.

Mientras que otros mostraron un profundo cariño ante el conocimiento que compartió: “me encanta como Alberto Lati dice: ‘¿Ya vieron quién está por ahí? Lo van a reconocer’. Vato, cómo te explico que no llego ni al .03% de cultura que tú tienes. Por supuesto que no tengo idea de quién está por ahí. Pero gracias por darme clases de historia y de cultura. Te amo”.

Sin embargo, también desató memes, ya que fue la manera en la que diversos internautas le demostraron todo el sentir que les dejó el gran trabajo que realizó, tanto que ciertas personas lo nombraron como “el mejor periodista deportivo de México”.

La admiración por el periodista deportivo creció infinitamente debido a todos los datos que ofreció durante la ceremonia de inauguración:

Algunos internautas mostraron su emoción ante a la información y contexto que otorgó Lati durante la transmisión:

Incluso, algunas personas, dieron a conocer el inmenso cariño que le tienen al comunicador:

Al parecer, un solo periodista pudo ganarle a Televisa y Azteca en “calidad”:

¿Tendrá haters?, muchos creen que no es así:

No obstante, a otros no les gustó la narración...”en gustos se rompen géneros”:

Luego de que su nombre se volviera tendencia, ciertas personas recordaron cómo fue que lo conocieron en el pasado:

No obstante, muchos confesaron que el periodista ha sido inspiración en sus vidas:

Debido a las muestras de cariño que recibió durante y después de la inauguración, el periodista agradeció las palabras que le hicieron llegar, se dijo privilegiado por poder desempeñarse en lo que más le apasiona.

“Gracias de corazón por tantos mensajes que me han llegado sobre la inauguración. Los valoro tremendamente. Me siento muy privilegiado. Sin duda, soy muy suertudo por poder vivir y comentar momentos de este calibre. El compromiso es trabajar para estar a la altura de ellos”, escribió en su cuenta de Twitter.

