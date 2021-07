Farina Chaparro procederá legalmente contra José Manuel Figueroa

En entrevista con Kary Alejandre, el abogado de Chaparro reveló cuáles son las intenciones de su clienta (Foto: Facebook/Farina Chaparro (Top Model) // Instagram @ absolutamente.josemanfigueroa)

Después de que se dieran a conocer una serie de videos en donde la ex pareja del José Manuel Figueroa exponía la violencia física que sufría durante su relación, el abogado de Farina Chaparro declaró en entrevista que procederán legalmente en contra del cantante por la agresión física y verbal.

“Nosotros tenemos en nuestro poder cerca de veinte videos, audios y demás que fueron grabados directamente por Farina, en los cuales sí se aprecia tanto violencia física como violencia verbal por parte del señor Figueroa”, declaró el abogado en entrevista con la reportera de Televisa Guadalajara, Kary Alejandre.

Farina Chaparro decidió exponer la violencia de José Manuel Figueroa después de asistir a terapia psicológica (Foto: Instagram/@josemanfigueroa)

Durante una serie de preguntas sobre el argumento de la demanda, el abogado expuso cuándo fue el primer hecho de violencia que vivió la modelo: “Lo que ella me refiere es que la relación duró aproximadamente un año, un poco menos de un año, y que el primer episodio de violencia surgió, más o menos, a partir del mes y medio de que comenzó la relación. Los hechos fueron incrementando y poniéndose más violentos por parte de él”.

También comentó que su clienta decidió exponer al hijo de Joan Sebastian después de haber acudido a terapia psicológica, pues en ella “se dio cuenta que lo que vivió no era algo normal”.

Al ser cuestionado en si están en busca de llegar a un tipo de acuerdo, el abogado de Chaparro dijo que no, ya que entre las intenciones de su clienta no se encuentra obtener un fin económico: “Ella quiere denunciar los hechos antes las autoridades, simplemente para que se haga justicia”, respondió.

La entrevista con Kary Alejandre finalizó después de que el abogado informara que realizarán la denuncia entre el día jueves o viernes de la próxima semana.

De acuerdo con el abogado de Chaparro, su relación duró poco menos de un año (Fotos: Facebook/Farina Chaparro (Top Model)/Michael Abrams)

Farina Chaparro ya había compartido a través de su cuenta de Instagram algunas imágenes en las que daba a entender que haría una denuncia y después fueron filtrados videos tomados por él, retomados y expuestos por el matutino Sale el Sol.

En el primer video, ambos están teniendo una fuerte discusión y Chaparro está llorando mientras se encuentra sentada en el suelo, desde ahí muestra los supuestos golpes que su pareja le dio minutos antes de que comenzara a grabar.

“Así llorando quiero que me grabes, que estoy cansada de cada humillación. Tengo aquí siete horas y no has dejado de humillarme”, comenzó la modelo para continuar a mostrar sus heridas: “Este golpe ya me lo hiciste a los 10 minutos de haber llegado”, dijo enseñando su cuello.

Las imágenes habrían sido tomadas por Figueroa al intentar burlarse de su pareja por su comportamiento, pero resultó siendo una denuncia por parte de la modelo. “No te vayas a enojar... pero si mis fans ven este video, se van a burlar de mí. Quiero que sepas que este es el mejor TikTok que he visto en mi vida”, dijo el cantante mientras Farina le contestaba “ya no puedo más”

En uno de los videos la modelo le suplicó al cantante que parara de lastimarla (Foto: Captura de pantalla Twitter)

En un segundo video, que más bien es una captura de pantalla de una foto de Chaparro mostrando los moretones que tiene en el cuello y un audio que revela otra discusión, José Manuel le asegura que él tiene la forma de hacerla feliz, así como ella también a él, por lo que la modelo contesta: “Yo no la tengo. Me hinqué a suplicarte ‘por favor, para’”

