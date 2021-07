“Pobres metaleros”: las mordaces críticas a la colaboración de J Balvin y Metallica

Internautas siguen inconformes por el disco de aniversario de The Black Álbum. Imagen: Twitter @Pelicolombianas

J Balvin de nueva cuenta da de qué hablar en redes sociales tras el lanzamiento de su cover de Wherever I May Roam de la banda Metallica. En Twitter, internautas expresaron su disgusto y las criticas de los fanáticos no se hicieron esperar como ya se había vaticinado.

“J Balvin y Metallica. Esta canción es la descripción literal de cuando dos amigos hacen sus partes del trabajo y luego las juntan”, describe un comentario irónico en redes sociales.

Sin embargo, hay opiniones positivas al respecto. Imagen: Twitter @PaoloTanasi

“Pobres metaleros, tantos años criticando el reggaetón, y llega Metallica a burlarse de ellos haciendo una colaboración con J Balvin”, es otro mordaz comentario en Twitter.

Al tiempo, sí hay internautas que disfrutaron de la nueva versión de la banda estadunidense. Algunos comentaron que está bien lograda. “J Balvin y Metallica se hicieron el tema. Lo siento por los haters del reggaetón y de Balvin, pero el tema está muy bien logrado; igual los veré llorando por acá”, se lee en redes.

Fanáticos de Balvin, aseguran que metaleros obtuvieron su merecido tras años de críticas. Imagen: Twitter @ItsMaikel

Metallica celebra este año el trigésimo aniversario de su Black Album y lo hará con una reedición de este emblemático disco en la que participarán más de cincuenta artistas internacionales y cuyos beneficios de venta irán destinados a causas benéficas, informó la banda californiana en su web.

Los artistas mexicanos que formarán parte del elenco de 53 voces que versionarán grandes clásicos de esta legendaria banda de metal como Nothing Else Matters, Enter Sandman o The Unforgiven, son The Warning, Ha*Ash, José Madero (Panda), el Instituto Mexicano del Sonido Feat. La Perla y Rodrigo y la Perla.

Algunos internautas "ya nadan" en lágrimas de metaleros. Imagen: Twitter @Poliacrilamitre

Otros artistas internacionales de diferentes estilos como Juanes, Miley Cyrus, Elton John, J. Balvin, Biffy Clyro, Mon Laferte o David Gahan (Depeche Mode) participarán en esta reedición remasterizada que saldrá a la venta el próximo 10 de septiembre.

Además, se publicará en todas las versiones posibles, con una “deluxe box” que incluirá el disco original remasterizado en vinilo y CD, un “picture disc” (disco ilustrado) de “Sad But True”, el EP (versión extendida) de “Live at Wembley”, un doble LP del “Live in Moscow”, dos CD de entrevistas, cinco de mezclas, seis CD y DVD de directos y un librero de 120 páginas con imágenes inéditas.

Al tiempo, habrá más covers de Metallica de bandas pop. Imagen: Twitter @ICristianRomero

También habrá otros objetos como pases de gira, púas de guitarra, una carpeta con las letras, tres litografías y un “lanyard” (cinta colgante) conmemorativo.

Todos los beneficios de venta y descargas irán destinados a la fundación “All Within My Hands”, de la propia banda estadounidense, y a otras más de cincuenta organizaciones benéficas elegidas por cada uno de los artistas invitados en este álbum.

The Black Album fue el quinto disco de estudio de Metallica publicado en 1991 y que ha llegado a convertirse en el trabajo de metal más vendido de la historia con más de 22 millones de copias certificadas en todo el mundo.

Por segunda ocasión, el reguetonero ha sido tendencia por su colaboración el el nuevo disco. Imagen: Twitter @angelsc3_c

Después de que se anunciarán los artistas participantes, las reacciones de usuarios en redes sociales y los memes no se hicieron esperar.

Algunos expresaron desilusión, pues consideraron “trágica” una versión de Enter the Sandman interpretada por Juanes.

Otros aseguraron que será una experiencia inolvidable “ver” cómo los fans más acérrimos a la banda tendrán que lidiar con una colaboración de las creadoras de Eso no va a suceder. “Nada como nadar en las lágrimas de metalero”, expresó una usuaria en Twitter.

Además aprovecharon para mofarse de las clásicas aseveraciones de los fanáticos del cuarteto, en las que catalogan a Metallica como una banda superior en géneros musicales, la ironía, las nuevas colaboraciones están plagada de artistas pop y reguetoneros.

