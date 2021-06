J Balvin, Juanes y Miley Cyrus cantarán con Metallica y los memes se desataron

Foto: @Metallica

La banda Metallica ha destacado por ser la agrupación más emblemática del género que tienen por nombre. Los intérpretes de Enter the Sandman, Battery, One y All Nightmare Long ahora celebrarán su 30 aniversario con un álbum poco convencional, pues el Metallica The Black List, tendrá colaboraciones con artistas pop como J Balvin, Juanes e incluso Mon Laferte y el dúo pop Ha *Ash.

Ello propició las reacciones de usuarios en redes sociales. Twitter, el caldo de cultivo perfecto para las burlas, no se quedó atrás y se desataron los memes. Algunos expresan desilusión, pues fanáticos consideran trágica una versión de Enter the Sandman interpretada por Juanes.

Foto: Cuartoscuro / Twitter

Otros aseguraron que será una experiencia inolvidable “ver” cómo los fans más acérrimos a la banda tendrán que lidiar con una colaboración de las creadoras de Eso no va a suceder. “Nada como nadar en las lágrimas de metalero”, expresó una usuaria en Twitter.

Además aprovecharon para mofarse de las clásicas aseveraciones de los fanáticos del cuarteto, en las que catalogan a Metallica como una banda superior en géneros musicales, la ironía, las nuevas colaboraciones están plagada de artistas pop y reguetoneros.

Foto: Cuartoscuro / Twitter

Al momento, la banda escribió que será una remasterización para celebrar el Black Album. También adelantaron el track list. En el se puede leer que Alessia Cara y The Warning interpretarán Enter the Sandman, Juanes lo mismo. El Instituto Mexicano del Sonido junto con Gera Mx y La Perla, el clásico Sad But True. J Balvin, Where I May Roam.

Metallica desata los memes

El homenaje a The Black Album contará con más de 50 artistas invitados. Entre otros famosos en el compendio también figuran: Elton John, la agrupación Weezer, Rodrigo y Gabriela, además de Portugal y The Neptunes.

Foto: Cuartoscuro / Twitter

El álbum negro de Metallica llegó a las tiendas un 12 de agosto de 1991, pero rápidamente empezó a ser conocido por los seguidores de la banda por su portada negra donde apenas se pueden ver los trazos de una serpiente y el logo. Aunque ya tenían un disco de platino por ...And Justice For All, los los metaleros querían más.

El resultado fue un disco que vendió 22 millones de copias, estableció a los integrantes de Metallica como superestrellas y se convirtió en uno de los más vendidos en la historia del metal.

Metallica y la desilusión de fans (Twitter)

En tanto, una polémica relacionada con la agrupación tuvo que ver también con críticas y memes recientemente, pues en la jornada electoral intermedia un candidato del Verde Ecologista prometió traer a los rockeros en caso de ganar.

Carlos Augusto González, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que prometió llevar gratis a Metallica a Reynosa si ganaba, logró reunir apenas el 2.5 por ciento de los votos, es decir, cinco mil 692 puntos.

Metallica colaborará con J Balvin (Twitter)

Carlos Augusto, abanderado del PVEM para la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas, se dio a conocer fuera de la entidad gracias a un video que se hizo viral por prometer durante un acto de campaña que, si llegaba a ganar en la contienda electoral, iba a ofrecer un concierto gratuito del grupo de rock Metallica.

Metallica festeja su Black Album

El pasado 20 de abril, en redes sociales se viralizó el video del candidato en donde aseguró que “la lana es de nosotros, tenemos que invertirla y me atrevo a decirlo, escúchenlo bien, si llegamos a la presidencia vamos a traer a Metallica gratis a Reynosa. Ya basta de que nuestra lana se la chingu*n en cualquier cosa’'.

