Cómo se encuentra Silvia Pinal y cuándo podría salir del hospital

Silvia Pinal sigue hospitalizada en un nosocomio de la Ciudad de México. A días de su ingreso por un supuesto aumento en su presión arterial, se dice que la verdadera razón del malestar de la primera actriz fue ocasionado por una descompensación por medicamentos y se espera pronto sea dada de alta.

El pasado domingo 27 de junio Silvia Pinal fue ingresada a un hospital debido a que se sintió mal de salud y presentó aumento en su presión arterial. En un principio los hijos de la actriz dijeron que su mamá fue sometida a exámenes de rutina y que saldría al siguiente día. Sin embargo, la salud de la sonorense no ha mejorado, por lo que aún permanece en la clínica de salud.

Este martes, Álex Kaffie anunció que la actriz de la película Viridiana tuvo que ser trasladada al hospital debido a que sufrió una descompensación por el consumo de sus medicamentos diarios. De acuerdo con el periodista de espectáculos, fue la asistente personal de Silvia Pinal quien le reveló la verdadera causa de su estado de salud.

“Se han manejado diversas versiones respecto a su internamiento. Su hija mayor Sylvia Pasquel compartió que son exámenes solamente de rutina pero su asistente, es decir la asistente de la primera actriz, mencionó que fue una descompensación por medicamentos”, dijo Kaffie en el programa Sale el Sol.

El periodista informó que, hasta el momento, la también productora de 89 años de edad se encuentra bajo la supervisión de los médicos. Advirtió que se espera que Silvia Pinal muestre mejoría y sea dada de alta para que pueda regresar a su gran casa.

Álex Kaffie externó su preocupación hacia la salud de la primera actriz; se atrevió a declarar que espera que la mamá de Alejandra Guzmán continúe manteniéndose firme ante la adversidad y aseguró que: “Tiene un temple, una salud muy guerrera”.

El estado de salud de la actriz de la época de Oro del Cine Mexicano permanece estable y sigue siendo evaluada. En la imagen, Mauricio Garcés, Silvia Pinal y Sergio Corona. (Foto: Silvia Pinal/ Facebook)

Al terminar, sus compañeros entre los que se encontraba el periodista Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante, le mandaron sus mejores deseos, siendo este último el que lanzó una pequeña broma respecto a la avanzada edad de Silvia Pinal.

“Esperemos que todo sea como dicen, un examen de rutina. Yo siempre he pensado que Doña Silvia nos va a enterrar a todos, ¿si o no?”, comentó el periodista, a lo que sus compañeros contestaron en coro: “Claro”, mientras que Infante dijo: “Ella y ´Chabelo´”.

Los conductores también contaron que la musa del muralista Diego Rivera no se sentía cómoda estando en un hospital porque no le gusta ir a ese tipo de lugares. Incluso, comentaron que Silvia Pinal se molestó con sus hijos Enrique y Alejandra por internarla en el nosocomio. “Se arrancó el suero y todo. No quería estar ahí pero tenían que checarla”, mencionó Joanna Vega-Biestro.

Se presume que Alejandra Guzmán se ha mantenido al pendiente de su mamá (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

Se dice que Silvia Pinal fue internada durante la madrugada del pasado fin de semana. La acompañaron sus hijos menores Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, ambos hijos de su ex esposo y cantante de rock and roll en español Enrique Guzmán.

A partir de ese momento, tanto ellos como Sylvia Pasquel se han mantenido al pendiente de la salud de su madre. También han hecho acto de presencia su nuera Mayela, esposa de Luis Enrique, y su nieta Giordana Guzmán, su hija.

En una entrevista para Venga la Alegría, Mayela comunicó que su suegra se encontraba mejor de salud. Confirmó que Silvia Pinal tenía presión arterial alta cuando ingresó al hospital y aseguró, como los demás familiares, que la actriz permanece internad aporque se le están haciendo estudios de rutina. Recalcó que es una situación complicada para todos debido a que es una persona de la tercera edad.

