Benito Castro se lanzó contra Paola Durante por la serie de Paco Stanley: “manchan su memoria”

Han pasado ya 22 años desde aquella noticia que conmocionó a la sociedad cuando el querido conductor de televisión Paco Stanley fue asesinado por sicarios en un restaurante de Periférico Sur, en Ciudad de México.

El fatídico crimen tuvo tintes de un llamado “ajuste de cuentas”, presuntamente a manos de la delincuencia organizada que habrían ejecutado por venganza al emblemático cómico de programas como ¡Pácatelas! y Ándale, a quien Televisa proyectó a la fama desde la década de los 70.

Ahora, luego de que Paola Durante y Mario Bezares anunciaran su intención de producir una bioserie inspirada en el mediático y misterioso “caso Stanley” y sus implicaciones personales contadas desde su perspectiva, Benito Castro, quien siempre fue un gran amigo de “Pacorro”, les pide que dejen descansar la memoria del famoso y no ensucien su nombre recordando el indignante suceso que incluso puso en el centro del debate la gestión de seguridad del entonces jefe de gobierno de la capital, Cuauhtémoc Cárdenas.

Fue en una charla para el programa De primera mano donde el actor conocido como “El papiringo” en sus sketches con La güereja, contó que Mario Bezares y Paola Durante ya lo buscaron para que participe en la serie que planean hacer, pero él se negó rotundamente.

“No, no me interesa. Sí se me han acercado, pero no voy a hacer nada, hay que dejarlo descansar en paz, bastante dramática fue ese momento, como para estarlo recordando”, mencionó Benito Castro.

Y es que en dicho proyecto, los famosos buscarían contar su versión de la historia y terminar de absolverse ante el ojo público, pues aunque se demostró su inocencia ante la justicia mexicana, ciertos sectores del público continúan viéndolos con recelo aun después de su paso por la cárcel y los rumores.

Ante este hecho, Castro reveló que está completamente en contra de que se realice un proyecto audiovisual sobre un acontecimiento tan trágico para la familia Stanley. Condenó así lo que para él es “manchar el nombre” de Paco Stanley, con quien participó en programas como ¡Llévatelo!:

“No lo veo sano, lo veo ninguna aportación que pueda ayudar en algo a esclarecer este hecho, el que lo esclarezca, entonces yo dejaría ya ese asunto, porque es doloroso hasta para su familia”

El actor que actualmente se presenta al lado de Carmen Salinas y un extenso elenco de figuras de la comedia mexicana en la puesta en escena ¡Y que nos coge la pandemia! Como anillo al dedo, aplaudió que el hijo de Paco Stanley, el conductor de Hoy Paul Stanley haya buscado a un abogado para evitar que alguien ajeno a la familia haga uso de la imagen o el nombre de su padre, por lo que estaría evitando que Mario Bezares y Paola Durante realizaran su anunciada serie.

“Celebro que Paul adopte esa actitud, era su consentido, él era el niño consentido de Paco, y te felicito hijo, no permitas que lucren con algo tan triste de tu padre, hay muchas cosas hermosas que hablar de tu padre, muchas, y yo siempre las digo”, comentó el integrante del grupo de balada romántica Los Castro.

Para finalizar, Benito Castro recordó lo buen ser humano y amigo que fue Paco Stanley con él, motivo por el cual siempre estará agradecido. “Conmigo fue un hombre extremadamente generoso, amoroso y bondadoso, yo no tengo más que recuerdos bellos de tu padre y no me voy a meter a enlodarlo”.

Por su parte, la cantante y ex edecán de televisión reveló en meses pasados que cuando tenía 24 años fue cortejada por Paco:

“Como a los tres meses me tiró la onda, como a los tres meses que empezó el programa. En un mensaje de biper me decía ‘Hola, soy Paco Stanley. Quiero invitarte un té’. Yo dije ‘esto es una broma de muy mal gusto’. Al otro día llega y me dice te mandé un mensaje”, contó la también la modelo, quien entonces se sintió sorprendida, aunque no accedió a sus galanteos.

