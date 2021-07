Carin León respondió con insultos a un fanático que lo ofendió

Carin logró superar en vistas la interpretación original de la canción "Tú", el video de Noelia cuenta con 162 millones de reproducciones mientras que el de León tiene 168 millones (Foto: Instagram/@carinleonoficial)

Carin León se presentó en un concierto este fin de semana en Greeley, Colorado. En un video de Instagram compartido por Chicapicosa se puede apreciar que mientras el intérprete daba su show, uno de los asistentes ofendió al cantante y este al escucharlo decidió contestarle con groserías.

En el clip no se puede escuchar lo que el fanático le dijo al artista de regional mexicano, pero por estar en primera fila, logró llamar la atención de Carin, así que decidió voltear y con el micrófono cerca de la boca, le contestó a su seguidor: “¿Qué me andas diciendo hijo de tu *uta madre? No me hables así a la verg*, no me hables así”, reprochó León mientras sostenía una botella de alcohol en la mano.

Carin León

La seguridad y parte del staff interfirieron para que evitar una posible agresión física del asistente. Esta persona al parecer trató de explicarle el asunto al cantante, por lo que el intérprete de Me La Aventé volvió a sostener una plática. “llévatela tranquila pues, vamos a pistear, échate un pinc*e trago conmigo pero bájale de huevos... Tómale pues, tómale a la verg*”, el cantante insistió y se puede ver que el fanático decidió darle un trago a la botella.

En los comentarios del video se puede leer que todos estaban en desacuerdo con la actitud de la persona que asistió al concierto y aprovechó para ofender a Carin. “No porque sean artistas tienen que aguantar los insultos de la gente”, “Muchas gente se siente con el poder de querer insultar a los artistas pero cuando se defiende, entonces ahí salen con que es grosero. Aprendan a respetar nada más”, “me da gusto que le haya contestado, la gente se pasa y no tenía porque aguantar, muy bien Carin León”.

Carin seguirá ofreciendo conciertos en Estados Unidos hasta el mes de agosto (Foto: EFE/ Tamarindo Rekordsz.)

Después de este suceso, el artista decidió seguir con su concierto y al finalizar el show se despidió de su público sin ningún rencor.

El artista de regional mexicano ha destacado por su versión de la canción Tú, que originalmente interpretó la puertorriqueña Noelia como balada pop y que ha sido un éxito total. León se propuso seguir renovando el género y lo hizo con una colaboración con el español C. Tangana y también junto al compositor Adriel Favela.

“Tiene tintes de flamenco y también de corrido. Es increíble lo que C. Tangana está haciendo y es lo que nosotros buscamos: hacer el sonido regional algo mainstream que escuchen en todas partes”, detalló en una entrevista con Efe en enero de 2021.

Carin León y Jessi Uribe (Foto: Instagram @JessiUribe3)

Carin aseguró que a él le gusta hacer colaboraciones y que con estas logra dar algo nuevo a sus seguidores y que también le permite crear música combinando otros estilos. “Gracias a la pandemia muchos artistas nos dimos cuenta de que estamos a un clic de trabajar con cualquier otro. Además, con esto quitamos etiquetas, somos creativos. Yo crecí escuchando mucha música muy diferente y me encanta hacer colaboraciones con diferentes artistas de diferentes géneros”, comentó.

El cantante se ha considerado afortunado con sus nominaciones en diversas premiaciones y se lo debe a la gran forma en la que hace las cosas. “(Esto es) gracias a que siempre tenemos un plan b y a que somos de la manera de pensar que siempre tenemos que estar haciendo algo y ver esto como una oportunidad, o ventana, para estar en la tranquilidad de nuestra casa y que fluya”.

Estos fueron los reclamos de las seguidoras del artista de regional mexicano (Foto: Instagram/@carinleonoficial)

El mes pasado el cantante de regional mexicano promocionó una canción titulada Resultó Muy Perra; el título no fue muy bien recibido por sus fans pues pensaron que se refería a una mujer. “Les quiero presumir la clase de palo que vamos a lanzar mi compa Jessi Uribe y su servidor, este 18 de junio: Resultó muy perra” pero el intérprete aclaró la situación. “No se trata de una mujer el ‘resultó muy perra’. Hay que ver todo el cuadro pa’ entenderlo [...] Resultó muy perra mi suerte”.

